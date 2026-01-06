男子喝珍奶突爆昏迷 竟是「腦血管瘤破裂」險喪命

衛生福利部豐原醫院成功搶救一名因腦血管瘤破裂而昏迷的患者，該名44歲張姓男子在家中飲用珍珠奶茶時突然劇烈嗆咳，隨即呼吸困難、臉色發紺並倒地失去意識，經醫療團隊啟動重症應變，執行腦室外引流手術及ECMO治療，歷經21天終於成功脫離呼吸器，目前已返家休養。

男子被送醫急救時狀況相當危急，影像檢查顯示雙側肺部出現大片浸潤影像，顯示已處於嚴重缺氧狀態。(圖/豐原醫院)

豐原醫院副院長張正一表示，張男送院後檢查發現雙側肺部出現大片浸潤，已處於嚴重缺氧狀態，同時檢查出腦血管瘤破裂，併發大範圍顱內出血及顱內壓急劇升高，屬於同時危及腦部與呼吸循環的高致命風險個案。

醫療團隊立即執行腦室外引流手術，成功降低顱內壓，為腦部爭取關鍵存活時間。張正一說，術後患者仍持續嚴重缺氧，因急性呼吸窘迫，隨即由心臟血管外科醫師胡家瑜啟動ECMO治療，暫時取代心肺功能，使氧合與血流狀況得以穩定，成功撐過最危險階段。

44歲張姓男子在家中飲用珍珠奶茶時突然劇烈嗆咳，隨即呼吸困難、臉色發紺並倒地失去意識。 （示意圖／Pixabay）

胡家瑜醫師說明，張男被送醫急救時狀況相當危急，影像檢查顯示雙側肺部出現大片浸潤影像，顯示已處於嚴重缺氧狀態。患者於住院第4天順利脫離葉克膜，第21天成功脫離呼吸器，目前已返家休養，持續接受後續復健治療。

張正一表示，嗆咳本身並不可怕，但若嗆咳後出現瞬間昏迷，往往不是單純嗆到，可能是腦動脈瘤破裂或腦出血等致命事件。他強調，腦血管瘤多屬破裂前不易察覺的病灶，一旦合併劇烈症狀，應立即就醫評估，以把握黃金救命時間。

