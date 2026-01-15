男子圓山捷運站失控暴走！搶警手機又衝超商遭4警壓制

14日下午3時許，台北圓山捷運站外發生一起男子情緒失控事件。根據警方調查，45歲林姓男子與妻子原本準備在圓山捷運站門口攔計程車返家，不料林男突然情緒失控，直接衝進捷運站並企圖進入捷運站閘口。

林妻見狀相當擔心丈夫會受傷或跑不見人影，立刻向站務人員求救並報警處理。中山分局圓山派出所4名員警迅速趕到現場，試圖安撫該名穿著帽T的男子。然而，林男情緒依舊激動，不聽警方勸告。

現場情況一度相當混亂。林男先是意圖搶奪警員手上的手機，未能得逞後，突然轉身全力奔向捷運站旁的超商門口。警方擔心他做出危險舉動，見勸說無果，立刻採取強制力衝上前將他壓制在地。過程中，林男因過於激動掙扎，身體出現擦挫傷。

廣告 廣告

男子在被壓制期間仍持續激動，一度表示只是要拿自己的手機，才剛鎮定表示不需要叫救護車，下一秒又再度掙扎。員警只能緊抓著他，不讓他再次脫逃，並不斷安撫他冷靜下來，場面十分緊張。

圓山派出所副所長王威盛表示，該名男子到場後仍情緒激動，試圖拿取員警物品，為維護該男子及鄰近民眾安全，警方果斷對其實施管束。由於事發地點在捷運站外人潮眾多，加上正值敏感時期，現場的吵鬧聲響讓路過民眾都受到驚嚇。

林妻向警方表示，丈夫當天精神狀況不穩定，才會有失控的情緒表現。經過警方一番處置後，林男終於冷靜下來，最後由救護人員協助，在妻子陪同下前往醫院接受檢查治療。所幸整起事件並無其他民眾受到波及。

更多品觀點報導

女搭捷運「點火」大鬧！北捷怒報警：最高罰100萬

北捷女乘客車廂「點火咆哮逼道歉」 通勤尖峰列車急停

