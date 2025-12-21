男子在北捷連續攻擊案不當留言引恐慌 清水警迅速查獲函送

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府警察局清水分局於12月19日接獲民眾報案指稱，有人在社群平台Threads上的北捷連續攻擊案的訊息下方，竟留言「真的有人做了我想做的事」，引發恐慌，警方立刻展開調查，在桃園查獲留言的一名中年男子，訊後依刑法恐嚇公眾罪函請地檢署偵辦。

清水分局表示，接獲民眾報案後，立即與刑警大隊科偵隊共組專案小組，迅速鎖定發文者身分，並立即派員北上查緝，成功在桃園查獲1名中年男子涉案，並確認為該嫌所發文，其內容已造成社會大眾恐慌，但男子否認有恐嚇的意圖，警方訊後依刑法恐嚇公眾罪函請地檢署偵辦。

清水分局呼籲民眾網路言論切勿影射暴力事件，以免觸法並危害社會安全，警方將持續執行網路巡邏，就類似模仿、預告暴力、假訊息等貼文之不法行為，依法偵辦。

