男子在北捷連續攻擊案不當留言引恐慌 清水警迅速逮１人

男子在網路留言引發民眾恐慌，清水警分局立即展開調查，迅速逮捕涉案男子。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

二十七歲張文十九日在台北捷運台北車站與中山站周邊隨機傷人，造成四人死亡，台中市清水警分局接獲民眾報案指稱，有人在社群平台Ｔｈｒｅａｄｓ上的北捷連續攻擊案的訊息下方，竟留言「真的有人做了我想做的事」，引發恐慌，警方立刻展開調查，在桃園查獲留言的一名中年男子，訊後依刑法恐嚇公眾罪函請地檢署偵辦。

張文隨機攻擊案發生後，網路出現不當留言或貼文引發安全疑慮，清水警分局十九日接獲民眾報案，指稱社群平台Ｔｈｒｅａｄｓ發現「真的有人做了我想做的事」，疑似模仿台北車站隨機攻擊案件的發言，恐引發公眾安全疑慮，警方即刻展開調查，並通報相關單位加強警戒。

清水警分局表示，經與市警局刑警大隊科偵隊共組專案小組後迅速鎖定發文者身分，並立即派員北上桃園查緝，查獲一名四十多歲男子涉案，並確認為這名男子所發文，由於內容已造成社會大眾恐慌，警方訊後依刑法恐嚇公眾罪函送檢方偵辦。