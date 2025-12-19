男子在北車、中山持長刀隨機砍人 賴清德說重話了：絕不寬貸！

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

一名男子今（19）日傍晚5點在台北車站捷運站放置煙霧彈後，不僅持長刀砍傷57歲男性路人，隨後更前往中山商圈，隨機朝路過民眾、機車騎車揮舞長刀，引發社會恐慌。對此，總統賴清德發文表示，警方及相關單位已經在全國擴大戒備，政府將依法嚴查，迅速釐清案情，絕不寬貸。

賴清德稍早透過臉書說，今天傍晚，台北車站和北捷中山站陸續發生暴徒投擲煙霧彈及傷人事件。他要提醒大家，若正在車站或人潮密集處，請務必保持冷靜，並依現場安全人員引導疏散；如發現可疑人士、物品或異常狀況，請立即通報警方與站務人員。

賴清德強調，警方及相關單位已經在全國擴大戒備，也請大家不要轉傳未經查證的訊息。對於行兇的暴徒，政府將擴大戒備、依法嚴查，並迅速釐清案情，絕不寬貸，全力確保國人安全。

