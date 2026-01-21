男子在地檢署突然倒地 法警保全救護人員接續搶救 挽回一命

救護車將在彰檢倒地昏迷的男子送往醫院急救。(民眾提供)

記者吳東興∕彰化報導

一名五十四歲男子二十一日上午十一點許，在彰化地檢署一樓大廳，突然昏倒在地，當場失去呼吸心跳，現場保全人員、法警見狀，立即對他進行心肺復甦術（CPR）及AED（Automated External Defibrillator）自動體外心臟電擊去顫器，直到救護人員抵達接手並將該男送醫，繼續搶救，成功救回一命。

彰化縣消防局二十一日上午十一點十六分接獲通報，指有一名男子在彰化地檢署一樓大廳，突然無意識倒下，無呼吸、無脈搏，法警等人發現立即啟動緊急應變，對他進行心肺復甦術（CPR）及使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）電擊二次，同時通報消防局。

救護人員抵達現場後，持續進行CPR及AED，送醫途中再電擊二次，送到員林基督教醫院急診繼續搶救，醫師準備要插管時，男子恢復清醒，挽回一命。

彰化地檢署表示，該名男子二十一日上午赴地檢署洽公時突然昏倒，現場人員均依緊急標準流程處理。