男子在家睡覺遭「1公噸活牛從屋頂墜下」壓死 媽哽咽：他2歲時好不容易活下來
1公噸巨牛從天而降？巴西近日傳出一起罕見致命意外，一名男子在家中睡覺時，竟被從屋頂墜下的活牛踩中身亡。事件不僅震驚當地居民，也引發國際媒體關注。
據《The Mirror》報導，事發於2013年，當時45歲的男子索薩（Joao Maria de Souza）與妻子共睡一室。突然，一頭重達約1公噸的牛從屋頂墜落，直接踩在索薩身上。妻子因位置稍遠而倖免於難。
索薩初步搶救後仍離世 內出血成致命關鍵？
事件發生後，索薩被緊急送醫，醫師發現他腿部骨折，但其他生命徵象暫時穩定，仍能與家人交談。然而隔天，索薩突然死亡。事後檢查顯示，他的死亡原因是牛隻踩踏導致的嚴重內出血。醫療團隊指出，即便外觀傷勢似乎不嚴重，內部損傷可能迅速威脅生命。
牛為何會「從天而降」？
當局調查後發現，這頭牛原本位於索薩家旁的山坡農場。牛隻趁機逃出，沿山坡進入索薩住宅上方覓食，卻意外踩破房屋石棉屋頂，導致墜落並直接壓中床上的索薩。
家庭悲痛 母親痛心淚訴
索薩母親表示，兒子2歲時曾因腦膜炎差點喪命，經她努力治療才倖存，如今卻因這場意外死亡。她哽咽表示：「我養大我的兒子不是為了讓他被一頭掉下來的牛砸死的。」家屬對意外的無法預料與悲劇性深感哀痛。
巴西住宅安全意外？牛隻傷人案例頻傳嗎？
此次事件凸顯農村住宅附近動物管理的重要性。專家指出，大型牲畜若失控，可能對居民造成嚴重威脅，尤其屋頂結構脆弱時，意外風險更高。類似案例雖罕見，但每年仍偶有農村住宅遭受動物意外傷害的報導。
