男子在東京揮五星旗反被酸爆 中國網友：日本安全又包容

日本首相高市早苗關於「台灣有事」的言論引發中國強烈反彈，官方也對民眾赴日旅遊、留學等發布警示，但仍有許多國民前往日本。一名男子週日（11/16）發布在東京市區揮舞五星旗的影片，但引來中國網友群起嘲諷，部分留言說「簽證門檻就是這樣被拉高的」。

根據網傳影片，一名中國男子手持巨大五星旗，在東京一處主要路口的斑馬線來回揮舞，但路人均無特別反應。影片配文寫道「日本這次東北人先來上」，影片標註地點為「東京都」。

少數中國網友留言「加油」，「注意安全」，「贏了！」，但大部分留言都帶著嘲諷，不少人說「這是在幹嘛」，「我都不敢看完」，「我沒有勇氣看這個視頻（影片）」；也有許多人稱讚日本社會「包容」，「這裡治安好安全」，「如果一個日本仔在我們國家揮動日本國旗，後果會怎樣？」

一則留言稱，這段影片反而突顯日本「挺安全有素質」，獲得近1500人按讚。

更有中國網友說「為啥中國人去哪裡都要簽證，這個影片就是答案」、「簽證的門檻就是這樣被拉高的」。

還有留言說「要是真打仗，這種人第一個跑」，「這種投降最快」，「有本事去隔壁兩個好朋友家（北韓和俄國）舞國旗」。

