男子在車行「點燃爆炸物」當場死亡 輕生理由也太扯

男子跑到車行外引發爆炸，自己身亡。圖／微博@小新爸爸

28日中國四川成都市一名男子，帶著易燃物品跑到一間豐田汽車（TOYOTA）大門口，點燃自己攜帶的易燃物品，造成嚴重爆炸事件，而男子也當場死亡。據警方表示，該男子先前和這間豐田汽車的人員有發生過衝突，而這起爆炸案也造成另外4人受傷。

據四川成都市公安局高新區分局發布警情通報，28日下午，在這間豐田汽車的大門口一起發生燃爆事件，造成人員傷亡。經警方初步調查，引發這場爆炸的是一名54歲的段姓男子，因為之前和車行發生過衝突，所以決定要對車行進行報復，在28日下午1點多，帶著易燃物品來到車行大門口點燃，引發爆炸，把車行的玻璃大門都炸得粉碎，但段男也當場身亡。

事件警情通報。圖／百度

警方表示，接獲報案後，警察機關迅速聯動事故管理、消防救援、衛健等部門趕赴現場，全力進行傷者搜救、險情排除、現場勘查及秩序維護等工作。現場共有4人因爆炸而受傷，所有傷者已及時送醫救治，均無生命危險。至於相關案情，警方還在調查當中。有網友表示，段男是付了訂金買車，但湊不齊尾款，想要退訂，但車行說訂金不能退，導致段男不滿，才會發生衝突，導致這起爆炸事件。

網友看後紛紛留言表示「這是犯罪啊」、「真是個狠人」、「有必要把自己的命都賠進去嗎」、「搞得有點大啊」、「過激行為不可取」、「聽說的是因為湊不齊尾款，然後退定訂金，但是車行說訂金不退！就搞出來這事」、「簡直就是恐怖分子」、「不值得啊，把自己炸死了」。

