男子地鐵上脫褲「開大飛機」畫面瘋傳！網：牙籤有啥好露
國際中心／張予柔報導
廣西南寧地鐵近來離奇事件不斷，繼先前3號線出現「大便哥」引發網路熱議後，南寧地鐵15日晚間又出現令人匪夷所思的一幕：一名男子竟在車廂內當眾脫下褲子、做出不雅行為，畫面被乘客拍下後在中網瘋傳，再度掀起討論。警方證實，已依法對該名違法行為人予以行政拘留。
廣西南寧地鐵一名男子竟當眾脫褲，做出不雅的動作，嚇壞其他乘客。（圖／翻攝自微博）
根據中媒報導，事發於當晚9時許，當時列車運行途中，有民眾驚慌報警，稱一名男子在車廂內裸露私密部位。警方獲報後迅速趕抵現場，將男子控制並帶回公安機關調查。網路上曝光的影片可見，男子獨自坐在座位上，褲子已脫到小腿位置，情緒渙散，完全無視周遭環境，隨後還疑似做出自慰動作。車廂內的乘客全程不敢靠近，只能錯愕地保持距離，邊退後邊觀望，氣氛相當尷尬。
警方表示，已經依法對該名男子做出行政拘留處置。（圖／翻攝自微博 ）
警方表示，初步了解後認定男子已構成公共場所不雅行為，依法對其做出行政拘留處置。南寧地鐵客服人員則回應，當時地鐵工作人員第一時間上前勸阻，之後便由地鐵公安接手處理。由於影片流傳速度極快，許多網友看到後表示、「走過去拍特寫，感嘆一句好小，下次他就不敢了」、「南寧地鐵到底怎麼了」、「拉屎哥熱度還沒過又來個飛機哥」。
《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：男子地鐵上脫褲「開大飛機」嚇壞乘客！畫面瘋傳…網笑虧：牙籤有啥好露
