男子夜闖暖暖車站鐵道被撞身亡 台鐵列車延誤

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市消防局今日晚間10時58分接獲通報指出，有一名男子闖進暖暖火車站鐵道中被列車撞擊，卡在車下。消防局立刻派員前往救援，但救難人員抵達後，發現患者已經無生命跡象，列車移開後，確定闖入者已經身亡，後續交由警方釐清男子身分及闖入原因。

基隆市消防局出動8車13人前往救護，現場發現一名男子卡在區間車下方，抵達時患者無呼吸、心跳，列車於晚間11時32分移開後，確認男子明顯身亡。後須交由鐵路警察釐清身分及闖入原因。

據悉，該列車為台鐵區間車4241次列車，原定由南澳開往樹林，行經暖暖車站時，遭民眾闖入，發生事故。

警方目前已派遣鑑識相關人員前往現場採證，並檢查死者身上有無證件，釐清其身分，進一步了解闖入原因。

台鐵表示，受此影響，八堵至四腳亭站間南下、北上列車均會有延誤，目前已啟動相關應變機制處理，並呼籲旅客留意列車最新動態。

