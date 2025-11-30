男子大鬧公車、火車 竟"身揹6條通緝"遭逮捕歸案
社會中心／洪巧璇、吳培嘉 新北報導
大吵大鬧害自己通緝犯身分曝了光！新北市有一名男子不停在公車以及火車上大聲咆哮，騷擾其他乘客，讓人不堪其擾報警處理，警方獲報後到場處置，一查之下才發現這名男子竟然身揹６條通緝，曾犯下傷害、毒品、詐欺等罪，男子落網後也被解送歸案。
鬧事乘客：「什麼意思嗎，我說這個是名牌，欸哈囉，你拍我帥氣的時候，沒有人欠你們啦。」公車上這名身穿綠色外套的男子，站在走道不斷騷擾其他乘客，一直自顧自的講話，而他的情緒像是坐雲霄飛車一樣起伏很大，開心沒幾秒，馬上翻臉，讓人看了滿頭問號。鬧事乘客：「瘋了，下車，滾，沒有人叫，你看沒坐過公車。」男子前言不搭後語，話講個不停，不斷大聲咆哮，就連下車後還在騷擾路人，沒多久，也有民眾在火車上看到他的身影。
男子大鬧公車、火車 騷擾乘客 竟「身揹6條通緝」遭逮捕歸案（圖／民視新聞）
鬧事乘客vs.員警：「你不要再囉囉嗦嗦啦。第一大第二大第三大第四大鐵路警察局的。哈囉小聲一點，冷靜一下冷靜一下。」鐵路警察局接獲報案，有男子大吵大鬧，立即到場處置，但他情緒還是很激動。事發就在29號，晚上7點多，這名潘姓男子因為有干擾其他乘客的行為，而被警方帶走，一查之下才發現原來他身揹六條通，被台北、新北、士林、台南以及橋頭地檢署發布通緝。
男子大鬧公車、火車 騷擾乘客 竟「身揹6條通緝」遭逮捕歸案（圖／民視新聞）
鐵路警察局臺北分駐所副所長章穎承：「員警到場處置，經查潘嫌為竊盜等6案通緝犯，警方全程隨車至板橋車站下車後，以優勢警力將其逮捕，全案調查後解送，各發佈通緝之地檢署歸案。」男子大吵大鬧，意外讓自己通緝身分曝了光。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
