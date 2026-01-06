男子大鬧台北捷運、車站喊台鐵出軌不實訊息 涉恐嚇公眾罪起訴

〔記者吳昇儒／台北報導〕28歲陳姓男子明知去年12月19日台北捷運發生無差別攻擊事件，造成社會大眾均惶恐不安，竟於同年月30日，跑到台北車站地下3樓三鐵共構區廁所，按下旅客求助鈴，又到連通道散布列車出軌不實訊息，引發恐慌。隨即作勢攻擊群眾，揚言自己會傷人等語，造成民眾恐慌。台北地檢署今日偵結，依恐嚇公眾等罪，將陳男起訴。

檢警調查，陳男明知捷運台北車站及中山區南西商圈去年12月19日晚間，甫發生兇嫌丟擲煙霧彈製造恐慌並持刀進行無差別攻擊，致多人死傷，嚴重破壞社會治安，引起社會大眾均惶恐不安；卻於同年月30日下午，前往台北車站廁所內，按下求助鈴，再前往台鐵與捷運連通道，手持文件大喊「因鳳鳴-桃園區間車列車出軌，目前雙向不通，趕時間旅客請改搭其他交通工具」等不實訊息。

另又作勢攻擊捷運吳姓副站長及其他旅客，接著又跑到台鐵售票閘門，按壓排煙緊急按鈕。過程中陳男咆哮稱「我會傷人，請大家不要靠近我，我現在要去中山站。」等語，恐嚇群眾，使民眾心生畏懼。最終在警方、站方人員與民眾合力下，將他逮捕到案，移送台北地檢署偵辦。

案發當日檢察官訊問後，認定其有反覆實施之餘，向法院聲請羈押，隔日台北地院則諭知陳男限制住居並責付家屬。

北檢則於本月2日分案指派「防範危害公眾攻擊應變小組」成員李明哲檢察官積極偵辦。

檢察官認為，陳男恐嚇民眾屬實，且有多次妨害秩序等前科，其行為已經造成當時不特定搭車民眾心生畏懼，依涉犯恐嚇公眾及恐嚇危害安全等罪嫌，提起公訴，並建請法官從重量刑，以示警懲。

台北地檢署表示，對於任何企圖擾亂社會秩序、散布恐懼心理或以暴力、威脅方式危害公眾安全之行為，將依法嚴查速辦，守護民眾安全與維護社會秩序。

