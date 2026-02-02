男子大鬧航班！狂喊「開艙門」找空服員單挑 脫到剩內褲滿機狂奔

鬧事男子疑似喝醉，起飛後不久要求下飛機，還試圖找空服員單挑，最後脫到剩內褲在飛機裡狂奔。圖／翻攝自X

飛機上遇到醉客真的讓人無奈，近日一名說著俄語的旅客在搭乘亞洲航空（AirAsia）時，疑似喝醉了，起飛不久開始出現怪異行為，要求把機艙艙門打開，更向空服員要求單挑，還脫到只剩內褲在機艙裡狂奔。航班為此緊急迫降，他沒等登機梯就位，跳出艙門後受傷，隨即被警方逮捕，恐將面臨最高1100美元（約新台幣3.5萬元）的罰鍰及最高1年的監禁。

綜合媒體報導，近日亞洲航空從越南芽莊（Nha Trang）飛往泰國曼谷的航班，發生一起醉客在機上大鬧的事件。這名說著俄語的男子在飛機起飛後不久，就試圖要跳下飛機，面對空服員的制止也毫不收斂，用英語喝斥「別碰我」，命令工作人員打開艙門，用俄語大喊「能不能讓他們把該死的門打開」、「你是想讓我們死在這裡嗎」，甚至要求跟空服員單挑。俄羅斯媒體報導稱，這名男子可能喝醉了。

有乘客指出，男子的異常似乎與他在機上遇到另一名男子有關，開始頻繁地上廁所，情緒也顯得煩躁不安，不久就與空服員發生爭執，聲稱他需要下飛機。雖然其他乘客試圖讓他冷靜下來，但男子開始大吵大鬧，最後脫到只剩內褲在機艙裡四處亂跑想逃下飛機，航班不得不因此緊急迫降。

最後，這名滋事男子在登機梯還沒就位，就跳出敞開的機艙門，因此腿部受傷，也被泰國警方逮捕。這名鬧事男子未來恐將面臨1100美元的罰款以及最高1年的監禁。

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



