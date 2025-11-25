男子天冷運動突昏厥！ 員警CPR成功救回一命

新北中和一名男子，23日下午4時在運動的時候，突然身體不適倒地。（圖／東森新聞）





新北中和一名男子，23日下午4時在運動的時候，突然身體不適倒地。警方獲報後帶著電擊器到場，幫男子進行心肺復甦，在救護車趕來前維持男子生命跡象，成功救回一命。

員警開著警車，用擴音器要用路人先讓道，因為有民眾突然昏倒，得要在最短時間內趕去救人。

新北中和23日下午4時，一名男子在運動時，疑似因為身體不舒服突然倒地。附近民眾看到後馬上通報警方，員警獲報後帶著電擊器，並對倒地男子進行心肺復甦術，同時通報119。

警方持續進行CPR，直到救護人員到來。根據了解，男子疑似因為天氣變冷，加上強烈運動後導致身體不適。在警方和救護人員不斷地跟時間拔河下，男子送醫後成功救回一命。

