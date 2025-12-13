男子天生螃蟹手、牛蹄腳 真相竟是「祖輩是堂兄妹」隔代突變天生畸形

因祖輩近親婚姻導致遺傳疾病，李先生手腳異常，自稱「螃蟹手、牛蹄腳」。（圖／翻攝自看曉天下事）

大陸現行婚姻法明文禁止直系血親與三代以內旁系血親結婚，旨在預防遺傳疾病風險，保障下一代健康與整體人口素質，不過安徽省亳州市就有一名李姓男子自出生以來便患有罕見的先天性遺傳疾病，其雙手僅有三根手指，手指間部分粘連，被村民稱為「螃蟹手」；雙腳僅有兩根腳趾，趾部融合，形似「牛蹄腳」，原因就是近親通婚。

李先生雖天生手腳畸形，仍自力更生經營氣球與氦氣事業。（圖／翻攝自看曉天下事）

根據《看曉天下事》與多家大陸媒體報導，李先生回憶，童年時對自身差異並無特別意識，只記得每當外出，常遭路人注視與孩童指指點點，使他從小便承受異樣目光所帶來的心理壓力。他表示，母親每次看到他的手腳狀況時都忍不住落淚，難以釋懷，「她都不知道哭了多少次」。

造成李先生疾病的根本原因，追溯至數十年前。他的外公與外婆為堂兄妹關係，當年成婚時對近親通婚可能帶來的遺傳風險缺乏認知。儘管李先生的母親一代未出現異常，但遺傳問題在下一代突顯，呈現典型的隔代遺傳現象。

醫學專家指出，近親結婚會顯著提升後代罹患隱性遺傳病的機率。雖然父母看似健康，但若同時攜帶相同致病基因，後代便有可能發病。這類疾病常具先天性，治療困難，且可能影響終身。儘管身體條件受限，李先生自幼便學會依靠自身力量改變命運。他自學氣球造型技術，後轉行經營氦氣相關生意，逐步建立起屬於自己的職涯。他坦言，除了無法駕駛車輛之外，其餘生活與工作皆能獨立完成。

更令人欣慰的是，李先生已婚並育有三名子女，經醫療檢查均為健康狀態，這讓他與家人深感欣慰。他表示，不願責怪上一代的選擇，並強調身體缺陷不等於人生失敗，努力與心態才是生活品質的關鍵。他的經歷也提醒社會大眾：面對特殊情況，逃避與自怨無濟於事，唯有接受現實、努力尋找突破口，才能真正掌握人生。

