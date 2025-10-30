男子夾帶大麻軟糖返台 海巡署獲報成功攔截

【警政時報 鄭元毓/綜合報導】海巡署偵防分署桃園查緝隊於今年5月成功破獲一起毒品走私案。一名本國籍曾姓旅客試圖將含有第二級毒品成分的大麻軟糖藏於行李中，企圖自美國闖關入境，當場遭海巡人員查獲，全案已依違反《毒品危害防制條例》送辦並經檢方起訴。

嫌犯的隨身行李有可疑軟糖製品，以毒品試劑檢測出含有大麻成分。(海巡署提供)

海巡署桃園查緝隊接獲線報，鎖定曾姓男子涉嫌在美國德州購買含有四氫大麻酚、六氫大麻酚成分的軟糖，並計畫於5月20日搭機抵臺。查緝隊隨即會同桃園市政府警察局桃園分局、海關等單位，於5月21日曾嫌入境時進行攔查。

海巡人員透過X光檢查，發現曾嫌隨身行李內有可疑軟糖製品，經毒品試劑檢測，確認該包（淨重92.6030公克）軟糖含有大麻成分。

海巡署查緝隊表示，曾嫌將包裝精美的毒品軟糖視為「普通零食」夾帶，意圖蒙混過關。全案經桃園地方檢察署偵查終結，已依《毒品危害防制條例》第4條第2項的運輸第二級毒品罪提起公訴。

海巡署強調，大麻軟糖在我國列為第二級毒品，運輸、販賣將面臨無期徒刑或10年以上有期徒刑等重罪，呼籲民眾切勿攜帶或郵寄毒品入境，以免觸法。海巡署將持續加強不法毒品查緝工作，防杜毒品流入國內。

