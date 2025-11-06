男子婚後仍與前伴侶往來！女子疑持刀「重傷」情人 她事後稱：感到滿足

警方表示，涉案女子所使用的刀具為市售美工刀，圖為類似款示意圖。（圖／Pixabay）

印尼近日發生一起因感情糾紛引發的嚴重傷害事件。一名28歲女子溫迪欣蒂雅（Windi Sintia）不滿與其交往多年的男子卡西蘭烏塔米（Karsilan Utami）在已婚情況下仍與多名女性往來，且近日為配偶購買新機車，引發其強烈不滿。溫迪以事先準備的美工刀割傷男子的重要部位。男子受傷後衝出房間求助，警方指出，該女子在犯案前已預先計畫約一週。

根據英國《每日星報》（Daily Star）及印尼警方說法，案發於10月19日，地點在南蘇門答臘省（South Sumatra），當天兩人新約在一間旅館房間會面。據警方指出，會面約半小時後，溫迪突然從包內取出一把美工刀攻擊卡西蘭。

卡西蘭當時受傷後大聲呼救，赤身衝出旅館房間，鄰居聞訊報警並通知救護人員。救護人員抵達後，卡西蘭被送往當地醫院接受緊急手術，醫院表示目前其狀況穩定，仍需進一步觀察。警方於事發不久逮捕溫迪。她在訊問中表示，此次行動係因長期受到對方欺騙與傷害所致，曾多次懷疑對方與其他女性交往。

據溫迪表示：「我生氣、失望、心碎，我買了刀，就是讓他不要再亂搞別的女人。」警方指出，溫迪在案發前約一週已準備刀具，並鎖定作案時間。警方補充，兩人自2019年起交往，即便男子於2023年成婚，雙方仍持續往來。本案引發印尼社會對親密關係暴力與感情衝突處理的再度討論。

溫迪於警詢中表示，對於此行動「多為感到滿足」，警方依印尼刑法第351及353條，以預謀傷害罪嫌將其移送法辦，若罪名成立，溫迪最高將面臨七年以下有期徒刑。調查單位亦將釐清旅館會面時的安全監控、雙方交往期間的資金與情路問題，以及男子進行婚後仍與對方有關係的法律責任。

涉案女子接受警方偵訊時表示，長期感情受傷導致失控行為。（圖／翻攝自X，@JendelaMassa）





