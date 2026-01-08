男子將載具放上網 事隔1天喊「真的慌了」

▲有一名男子將自己的手機載具發到網路上，結果短短一天而已，就被網友刷了幾百萬元，讓他坦言有點慌了。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 9、10月發票號碼開獎，為推動載具存發票，財政部祭出「雲端發票專屬獎」，中獎獎金最高100萬元。沒想到，有一名男子將自己的手機載具發到網路上，結果短短一天而已，就被網友刷了幾百萬元，讓他坦言有點慌了。

有一名男子在社群平台Threads上曬出自己的手機載具條碼，並表示「載具幫你準備好了，要吃什麼隨便刷」，沒想到引來3.8萬人朝聖，這些人不斷猛刷載具，大量發票歸戶，包含全聯、麥當勞、全家、7-11、萊爾富、OK超商等消費。

結果才短短1天，男子再發文著急詢問，「如果載具被刷了幾百萬，國稅局會來查我嗎？情況好像有點失去控制了」，讓他坦言有點慌了。

這也引發關注，不少人提醒，這樣的行為恐怕有洗發票的疑慮，導致可能無法領獎。

財政部也曾修正《統一發票給獎辦法》，「無正當理由取得當期大量小額統一發票，且該期中獎發票達一定張數者，不予給獎；已領取獎金者，所轄主管稽徵機關具函追回其獎金。」

