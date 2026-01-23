男子專偷掛在機車上的食物！便當、肉羹麵全下肚 重罰12萬

彰化縣鹿港鎮驚傳連環偷竊案件，一名施姓男子成為當地夜市周邊的「偷吃賊」。根據彰化地方法院判決書內容顯示，該名50多歲男子於去年8月某日傍晚，在鹿和夜市旁發現一名女騎士將價值75元的便當掛在機車掛鉤上，隨即順手偷走並食用完畢。

事隔兩個月後，去年10月19日中午，施男再度於同一區域作案。當時他發現另一名機車騎士將剛購買的魷魚肉羹麵及炸豬排等熱食掛在機車上，總價值約70元，他再次將食物偷走並吃掉。被害人發現食物遭竊後，注意到附近設有路口監視器，隨即向警方報案。

警方調閱監視器畫面進行偵辦，發現施男不僅偷取了魷魚肉羹麵及炸豬排，更在附近另一部機車置物箱未關緊的情況下，竊取箱內黑色皮夾一個。施男取走皮夾內現金2300元後，將內有身分證、健保卡、汽機車駕照等重要證件的皮夾隨意丟棄。

本案共有三名被害人，施男因觸犯三件竊盜罪遭到起訴。法官審理認為，施男年逾50歲並非無謀生能力，卻恣意竊取他人財物，且至今仍未與三位告訴人達成和解。法院最終依竊盜罪分別判處拘役40日、拘役50日等刑期，合併應執行拘役120日。若選擇易科罰金，則以1000元折算1日計算，總計需繳納12萬元罰金。

此案凸顯民眾將食物或貴重物品放置機車上的風險。警方提醒，即使是短暫離開，也應避免將物品掛在機車外部或放置於未上鎖的置物箱內，以免成為竊賊下手的目標。同時呼籲民眾若發現可疑人士在停車場或夜市周邊徘徊，應立即通報警方處理。

