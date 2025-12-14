男子就醫途中遺失手機 基二警積極聯繫順利尋回

【警政時報 薛秀蓮 ／基隆報導】吳姓男子（49年次）於13日中午神情慌張走進基隆市警察局第二分局八斗子分駐所，警員林祐達見狀主動上前關心。吳男表示，因身體不適外出就醫途中，不慎遺失隨身手機，擔心個人資料外洩，請求警方協助尋找。

第二分局八斗子分駐所警員林祐達。(圖／記者薛秀蓮 翻攝)

員警受理後立即展開協尋作業，先行聯繫吳男搭乘之公車公司詢問是否有拾獲相符特徵之手機，並同步聯絡其就診之診所查證。經多方確認後，發現手機係遺留於診所內，隨即協助吳男順利取回手機。吳男對警方積極、細心且不辭辛勞的協助深表感謝，直呼「還好有警方幫忙，心裡才安定下來」。

第二分局呼籲，民眾外出時應妥善保管隨身物品，特別是身體不適或行程匆忙時，更應提高警覺；如不慎遺失重要物品，請勿驚慌，可立即向鄰近派出所求助，警方將全力提供協助。

警方協助男子尋回手機。(圖／記者薛秀蓮 翻攝)

