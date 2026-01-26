男子屏東勝利星村當眾猥褻！累犯重判7月須入獄

屏東市熱門觀光園區勝利星村去年發生一起公然猥褻案件。根據屏東地方法院判決，被告於2025年9月1日晚間9時許，在園區內不特定多數人得以共見共聞的道路旁，裸露其性器官並進行猥褻行為。

案發當時，目擊民眾隨即報警處理。屏東縣政府警察局屏東分局接獲報案後展開調查，將全案移送台灣屏東地方檢察署偵辦，檢察官依法提起公訴。

法院審理期間，被告於準備程序及審理中均坦承犯行。法官告知簡式審判程序內容後，裁定由受命法官獨任審理。法院調查發現，被告的自白與證人於警詢時的證述相符，另有證人指認紀錄、車輛資料報表、監視器畫面擷圖及檢察官勘驗筆錄等證據佐證，足以認定其犯行。

值得注意的是，被告並非初犯。法院指出，被告先前曾因公共危險案件及多起妨害風化案件，分別被判處有期徒刑確定，並於2023年12月執行完畢。距離出獄未滿5年即再度犯案，符合法律上累犯的要件。

法官審酌被告歷經多次刑事偵審程序仍未知悔改，顯示其刑罰反應力薄弱、自制力及守法意識不足。被告為滿足一己私慾，在公共場所進行猥褻行為，嚴重違反社會善良風俗，對一般民眾心理造成不安與不適。

法院綜合考量被告坦承犯行、犯後態度尚可，以及其智識程度、家庭及經濟狀況等一切情狀後，依公然猥褻罪判處有期徒刑7個月。本案仍可上訴，如判決定讞，被告須入獄服刑。

