男子強上學生專車「被拉下爆口角」 台鐵：可拒載加罰款

有男子想硬上學生專車，家長憂心有安全疑慮，故將其拉下車；示意圖。（翻攝自維基百科／Kazehayashi）

宜蘭私校慧燈中學為方便住校生通勤，包下台鐵普悠瑪號專車提供外縣市學生搭乘，然而4日竟有旅客強上學生專車後竟拒絕下車，導致列車延誤10分鐘，最後是1名家長將其拉下車。對此，台鐵公司回應，旅車非專車旅客，將視無票加罰50%且可拒載。

慧燈中學每週五、週日都會包下普悠瑪列車，讓住校生通勤可往返家裡與學校，1名穿著黑色外套、拉著橘色行李箱的男子，4日19時許於汐止火車站搭上學生專車，一旁家長憂心車上學生的安全，故請該男子下車，然而他就是不肯下車，有家長看不下去就將其拉下火車，但男子不依不饒生氣吼叫，還頻頻抗拒喊「打人」「為何擋住我」。

綜合《TVBS》《ETtoday》報導，全程目擊此事的家長蕭先生指出，校方包下普悠瑪號列車，從台北車站出發，沿路停靠松山、南港、汐止、八堵等車站。該旅客疑似想早點回宜蘭，故趁機搭乘學生專車，火車因此延誤約10分鐘，所幸有名見義勇為的家長將其拖下車，不然還不知會耗多久，等警察來可能要再半小時。

蕭先生指出，當時跟著火車的教師僅有2名，但普悠瑪總共有8節車廂、372名座位，學生這麼多，倘若發生危險的事情恐難以迅速處理；他也強調，最近常常發生有人隨便攻擊他人的事件，萬一像捷運事件，這台專車均為學生，學生無法保護自己，「我想沒有人可以扛得起這個責任」，故根本不應該隨便讓陌生人上車。

台鐵表示，慧燈中學的普悠瑪包車有自己做的識別證，讓大家知道誰是學生，而據旅客運送契約第23點規定，若於行進途中發現非專車旅客，依旅客運送契約規定，視為無票乘車應補收票價，並加收票價之5成，於下一個停靠站下車；而旅客乘車應依持有有效票證，若旅客無票、持用失效票證乘車者，得拒絕旅客乘車。

