男子心情差亂放炮釀火警！ 1機車起火「火勢險波及大樓」

有人心情不好亂放炮，導致一台機車起火燃燒！事發在新北市中和區，剛跨年完凌晨1點多，一名男子因為心情差，經過一處公寓時，點燃沖天炮後射向騎樓，一輛機車當場冒火，火勢越來越大，還好隔壁車行發現起火，趕緊拿滅火器噴，才沒有釀成更大災禍。

機車被火焰包圍，男子趕緊拿滅火器救火。

更可怕的是，仔細看，當時牆壁上也有一些火焰，一不小心，就會釀成整棟大樓都陷入火海，只是騎樓怎麼會無故起火，調閱監視器發現，原來幾分鐘前，一輛白色轎車停在民宅前，突然從駕駛座，點燃沖天炮，直接射向公寓門口，瞬間冒出火花，導致機車起火。

男子心情差亂放炮釀火警（圖／民視新聞）









警方循線攔查白色轎車，要求駕駛下車。

竟然只是因為心情不好亂放炮，車主好傻眼，也嚇壞了。





男子心情差亂放炮釀火警（圖／Threads sy.racing）





事件發生在新北市中和區，剛跨年完凌晨1點多，20歲廖姓男子因為心情不好，開到秀朗路三段時，亂點燃沖天炮，還好機車行店員看到火勢，立刻撲滅。

機車被燒黑，車主很無奈，準備跟嫌犯調解，但嫌犯亂放砲的結局，就是讓自己進了警局。





