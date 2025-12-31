男子心梗急呼救 車上給藥提升到院存活

好醫師新聞網記者唐逸／高雄報導

圖：救護車上配備心電圖裝備可及時測量病人心率跡／高醫提供

一名60歲男性患者為例，該患者於2025年9月13日發生胸悶、冒冷汗症狀。救護員在到院前立即執行心電圖並上傳，經雲端判讀確診為ST段上升心肌梗塞，並由線上醫師指示用藥。患者抵達高醫後立即進行緊急心導管手術，發現左前降支動脈嚴重狹窄達95%，經置放支架後成功打通血管，術後四天即順利出院。劉冠廷主任也提醒民眾，若出現胸悶、胸痛或呼吸困難等警訊，應立即撥打119呼叫救護車，切勿硬撐自行開車，以免錯失寶貴的救命時間。

心臟疾病長年高居國人十大死因前列，其中急性心肌梗塞（AMI）發作迅速、死亡率高，唯有與時間賽跑，掌握黃金搶救時間，才能大幅提升存活率。中央健康保險署與高雄市積極推動「高雄智慧救心網」，落實「到院前救護車心電圖即時行動傳輸與線上判讀系統跨院合作計畫」，整合消防救護、醫療院所與醫師即時判讀機制，讓救護車化身為「行動急診室」。救護人員在運送患者途中，即能執行12導程心電圖檢測，透過4G/5G即時傳輸至雲端，由專科醫師團隊線上判讀並指導用藥，提前啟動心導管團隊，成功建立院前與院中無縫接軌之急性心肌梗塞救治流程，爭取每一分每一秒的救命時間。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院（以下簡稱高醫）林宗憲副院長表示，高醫身為大學附設醫院，對於急、重、難、罕疾病的照護責無旁貸，更在2025年由康健雜誌評選為南部唯一的醫學中心級「急性心肌梗塞特色醫院」。高醫積極建立整合式照護模式，並研發AI驅動的心跳停止風險預測模型。透過「高雄模式」的區域聯防，不僅有效掌握搶救時間，更讓急救責任醫院的處置流程無縫接軌，目標是讓心肌梗塞患者的救治成功率能夠提升，死亡風險進一步降低。

高雄市政府消防局亦表示，目前高雄市消防分隊已全面配備到院前心電圖機，且配合2025年新版《救護技術員管理辦法》的突破，將「到院前心電圖」納入初級救護技術員（EMT-1）的可執行項目，將大幅提升技術覆蓋率與篩檢量能。

高醫心臟內科許栢超主任強調，急性心肌梗塞是與時間的競賽，國際指引要求「到院至球囊擴張時間（Door-to-Balloon, D2B）」必須在90分鐘內完成。透過此計畫，救護人員成為「第一時間的醫療助手」，利用網際網路將到院前心電圖資料即時回傳。數據顯示，在「高雄模式」介入後，平均D2B時間顯著縮短，小於90分鐘的達成率更可高達95%以上。這套系統讓醫療團隊能在患者抵達前完成準備，甚至實現「繞道急診（ERBypass）」，患者一抵院即直送心導管室，將救治流程壓縮到極致。