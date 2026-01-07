男子心跳停止1小時！彰基醫院與死神拔河 運用CPR與葉克膜救回一命

彰化縣1男子心跳停擺約1小時！彰基醫院啟動跨醫療團隊，運用CPR與ECMO救回一命！（圖：李河錫攝）

彰化縣1名倪先生，因急性心肌梗塞導致心臟停止而昏迷，轉送彰基醫院時心跳已停止，經醫療團隊施於CPR，並裝置「葉克膜(ECMO)」搶救約1小時，才救回患者生命；患者事後還因嚴重心臟衰竭，多次被宣判命危，經中西醫整合醫療團隊介入後，終於讓患者逐漸恢復健康。（李河錫報導）

冷氣團一波波來襲，已造成罹患中風、心肌梗塞及急性心臟病變患者激增；讓彰化基督教醫院急診部忙翻天！為提高搶救人命的效率，院方特別組成「心臟衰竭醫療團隊」、依循國際指引，建構標準化、跨專業長期照護模式；近期就有1名來自彰化沿海鄉鎮的倪先生，因「急性心肌梗塞」導致心臟停止而昏迷，轉送彰基醫院時心跳已經停止，經醫療團隊施於CPR，並裝置「葉克膜(ECMO)」搶救約1小時，才穩住患者生命跡象！

然而，事後又因為其他病因引發嚴重心臟衰竭，曾多次被宣判命危；醫療團隊負責人陳韋傑醫師強調，治療「心臟衰竭」不僅是延長生命，更要讓患者能安心生活、維持尊嚴與生活品質，經中西醫整合醫療團隊介入後，終於讓患者從瀕臨死亡，能夠逐漸恢復健康。

提高救命效率！彰基醫院跨領域組成「心臟衰竭醫療團隊」，運用CPR與ECMO搶救人命！（圖：李河錫攝）

患者倪先生則以「幸運」的態度感謝彰基醫院，動員3大醫療團隊、除了搶救他的生命，還透過「中西醫整合醫療」讓他降低手術後的後遺症，將會持續配合治療與復健運動，來維持心臟功能與生活品質。