男子急診自訴「67天沒大便」 醫灌腸、徒手開挖見驚人真相：偉哉健保！

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一名男子到急診後主訴自己「67天沒大便」，但醫師做了3次電腦斷層、甚至徒手開挖仍查無異狀，讓醫師無奈感嘆醫療資源遭浪費。（示意圖，photoAC）

急診室每天上演生離死別，但有時出現的「奇特個案」卻讓專業醫師也感到無力。近日，臉書粉專「急診醫師碎碎唸」分享了一起令人瞠目結舌的病例，一名年約50歲的男子因腹痛求診，竟語出驚人地表示自己「已經67天沒有大便」。這番話不僅嚇壞了醫護人員，隨後的檢查過程更揭開了令人深思的醫療資源浪費問題。

檢傷主訴震撼急診室

這名中年病患在進入急診室檢傷時，主訴內容讓值班醫護一度以為是忙中出錯。當醫師親自詢問「是6、7天還是67天」時，患者語氣堅定地強調是整整「67天」，並透露自己因為害怕腸子破掉，連飯都不敢多吃。

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面對這種超越生理極限的說法，醫師不敢掉以輕心。然而，翻閱病歷後卻發現，這並非該名患者首次求醫。男子近期已為此造訪急診超過6次，足跡遍布泌尿科、大腸直腸科及消化內科，甚至在短時間內接受了3次電腦斷層掃描（CT）以及大腸鏡檢查，所有的科學數據與影像結果均顯示——這名男子的腸胃道完全正常。

醫療資源大考驗：3次電腦斷層與無數專科門診的背後

儘管過往紀錄清白，在台灣全民健保的制度下，急診醫師無法拒絕病患掛號，必須按照程序再次啟動檢查。醫師先是為男子安排X光攝影，結果影像顯示腹中根本沒有積壓糞便；隨後安排灌腸，甚至醫師親自採取「徒手挖糞」的理學檢查，結果指尖所及之處空空如也，完全沒有任何大便的蹤影。

這一連串「白忙一場」的過程，讓醫師不禁感嘆「偉哉健保」。在現行制度下，患者可以輕易地重複跨院、跨科要求高精密檢查，而第一線醫護人員即便識破其心理因素大於生理病痛，也必須配合演出這場耗資不斐的醫療行動，造成急診資源的嚴重空轉。

醫師「無能為力」的結局：心理因素還是系統性問題？

最終，醫師只能無奈地對患者表示：「你的便祕不是一般的便祕，我無能為力」，宣布結束這一回合的法庭攻防式對診。更令人哭笑不得的是，檢視護理人員隨後的補述才發現，這名患者的「紀錄」正不斷更新，上一次造訪急診時，他宣稱的是「49天沒大便」。

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