男子性騷墨西哥總統 薛恩鮑姆已提刑事訴訟

墨西哥總統、63歲的薛恩鮑姆正在與支持者聊天，1名酒醉男子從她後方靠近，先是摟住她的肩膀，再親吻薛恩鮑姆的脖子，並且用另外1隻手觸碰她的胸部，酒醉男子遭到隨扈制止後，被警方逮捕。

當日薛恩鮑姆正要從總統府走到教育部，原本只要5分鐘的路程，因為支持者的熱情而稍做停留。薛恩鮑姆表示，當時她沒有意識到自己被騷擾，只覺得有人靠她很近，而薛恩鮑姆也在隔日的記者會上表示，她已經對這名男子提起刑事訴訟。

薛恩鮑姆表示，「不！我再說一遍，這與我是總統無關，但這種情況是發生在走在街上的總統身上，那麼其他的女性又會發生什麼事呢？我們不能當作完全沒有發生一樣而輕易放過，所以，是的，我提起了訴訟。」

薛恩鮑姆表示在她12歲搭乘大眾交通工具時，也遇過類似的騷擾，身為總統，她認為她對所有女性都肩負著責任，呼籲墨西哥所有州都將性騷擾和猥褻行為定為刑事犯罪。

而當地的婦女組織指出，這起案件突顯了墨西哥根深蒂固的大男人主義，在這樣的社會下，讓墨西哥男性認為他們能夠隨意騷擾女性，甚至是總統。此外，殺害女性在墨西哥也是另一個嚴重的問題，儘管薛恩鮑姆競選期間承諾解決相關問題，但顯然沒有任何改善。

墨西哥學生芮金娜認為，「這是很常見的事情，但我覺得應該要讓它停止常態化，必須表達出這種行為很不恰當。」

但似乎也有民眾認為，薛恩鮑姆企圖利用此事件轉移民眾焦點。

墨西哥民眾馬丁內斯說道，「她有隨扈，如果他們試圖利用這種情況，轉移對其他重要議題的注意力，那將會令人非常痛心與不齒，如果我們的總統要用這種卑劣的手段，博得民眾的同情，我們會感到差恥，事實上我們只要求她關注真正的問題。」

這次事件凸顯墨國的總統維安出現極大漏洞，薛恩鮑姆的維安隨扈也飽受批評，薛恩鮑姆外出時傾向盡可能減少安全措施，並經常與民眾互動，她在記者會中表示，目前沒有打算改變這作法。除了總統被騷擾，前幾日也有市長在亡靈節的慶祝活動中，被槍手近距離開槍身亡，引發更廣泛地討論政治人物的安全問題。



