男子情緒失控引騷動 北捷：旅客遺留物品送回北門

（中央社記者陳昱婷台北25日電）台北捷運今天晚間發生騷動事件，有1名男子在列車上情緒激動，導致其餘旅客倉皇奔走。北捷表示，已由警方及救護人員到站處理，旅客遺留在列車上的物品將送回北門站待領。

台北捷運今天晚間傳紛擾，有民眾在社群平台Threads上發布影片，畫面中只見旅客在捷運車廂內奔跑，還有人高喊「趕快下車」「不要擠」，車廂內則遺留大量雨傘、飲料等私人物品。

台北捷運公司發布新聞資料表示，松山新店線1列往松山方向列車，有旅客在晚間8時許按壓對講機反映爭執，行控中心立即通知警消到場。

北捷說明，列車進站北門站後，1名男子與同行母親下車，母親向到場的站長表示，其子因遭其他旅客不慎碰撞而情緒激動，後續已由警方及救護人員協助處理。

北捷表示，旅客遺留在此列車上的物品將送回北門站待領，並呼籲旅客若發現其他人有任何異常行為，請保持冷靜、勿驚慌，留意自身安全，並立即撥打110、119或通知車站人員處理。（編輯：黃世雅）1141225