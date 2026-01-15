社會中心／馬聖傑、洪國凱 台北報導

男子情緒失控、暴衝票閘口鬧事！事情發生在台北捷運圓山站，昨天（週三）下午三點多，一名45歲的男子，突然出現怪異舉動，在捷運站吼叫，警方到場處理時，他情緒激動，試圖跑進超商，結果被員警包圍、壓制在地！男子的妻子表示，也不知道丈夫為何如此，她根本攔不住，而男子的舉動，已經嚇壞周遭民眾。

員警：「欸。」

員警攔都攔不住，一名男子往捷運站超商方向狂奔。

員警vs.鬧事男子：「你幹嘛啊，壓制壓制。」

五名員警，好不容易才將男子壓制在地，但他情緒暴走，相當失控。

員警：「要對你實施管束。」

幾分鐘前，男子明明還好好的，一看到員警到場，他變得緊張，還試圖想拿員警身上的物品。





員警vs.鬧事男子：「要不要幫你叫救護車，不用，你要去哪，欸欸欸，你幹嘛你幹嘛，不要激動不要激動，我只是要拿我自己的手機，不要激動不要激動。」

45歲的男子大鬧捷運站，嚇壞不少民眾！地點就在北捷圓山站，週三下午三點多，其實男子的妻子，當時就在一旁陪同。

民視記者 馬聖傑：「這名男子原本要與妻子在附近搭乘小黃，但沒想到男子的情緒突然失控，衝進捷運站大鬧。」

男子一度衝到票閘口，妻子怎麼攔也攔不住，只好請站務人員幫忙，眼看情況不對勁，才通知警方到場，沒想到男子很不配合，員警就怕他有更激烈的舉動，才將他壓制在地，雖然他沒有攻擊民眾，但事發地點畢竟是人來人往的捷運站，已經造成現場民眾的驚恐。





圓山派出所副所長 王威盛：「為維護該名男子及鄰近民眾安全，警方果斷對其實施管束，後續該名男子由妻子陪同前往就醫。」

捷運站上演這一幕，難免讓人心慌慌，好在最後員警火速到場處理，結束驚魂。

原文出處：男子情緒失控暴衝捷運站 嚇壞民眾遭五員警壓制在地

