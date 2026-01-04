男子愛囤特價咖啡豆 喝到腎功能剩不到10%

腎臟科醫師洪永祥指出，台灣潮濕氣候下，有一種黴菌毒素不怕高溫、不怕水洗，甚至在胃酸浸泡下依然存活，已有多起案例因接觸或食入這種毒素導致腎臟嚴重受損。

一名50歲養生達人不碰菸酒、每天晨跑，卻因習慣囤放大量咖啡豆導致慢性腎衰竭五期。 （示意圖／Pixabay）

洪永祥於臉書專頁「洪永祥診所」發文分享臨床案例，一名50歲養生達人不碰菸酒、每天晨跑，卻因特殊飲食習慣導致慢性腎衰竭五期。這名患者習慣在特價時購買大袋裝咖啡豆囤放家中，認為超商咖啡豆品質不佳、咖啡店又太昂貴。去年底他發現尿液泡泡變多且久久不散，腳踝開始水腫，起初以為是運動過度，直到跑步時突然暈倒送醫。

檢查結果顯示，患者腎絲球過濾率(eGFR)掉到10以下，已達慢性腎衰竭五期。洪永祥表示，這名病患沒有糖尿病、高血壓、痛風等常見導致腎衰竭的疾病，經過抽絲剝繭後，最終鎖定他家櫥櫃裡已經變色、卻捨不得丟棄的咖啡豆。患者當時還說:「我以為泡咖啡煮熱就沒事了」。

洪永祥解釋，這種毒素稱為赭麴毒素A，是某些黴菌產生的天然毒素，常見來源包括受潮的穀物、堅果、咖啡豆、乾果，甚至長期潮濕的室內環境。他強調，赭麴毒素A要超過攝氏280度才會分解，咖啡再加熱最高也就100度，根本無法消滅。

赭麴毒素A要超過攝氏280度才會分解，咖啡再加熱最高也就100度，根本無法消滅。 （示意圖／Pixabay）

洪永祥引述PubMed醫學病例報告指出，曾有一對農夫夫妻在清理長期受潮的穀倉後，太太出現噁心、倦怠、食慾不振等症狀，送醫後發現急性腎衰竭。醫師追查原因，發現她長時間吸入與接觸赭麴毒素A所致。

世界衛生組織早已指出，黴菌毒素並非只有吃進去才有問題，長期低劑量的吸入或接觸，同樣可能造成健康影響。洪永祥警告:「這不是在省錢，這是在拿你的下半輩子腎臟健康在賭博」。

