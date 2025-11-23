男子手受傷抱嬰兒就醫拍X光 醫師變身「替身爸爸」

骨科醫師嚴可倫接手抱起嬰兒擔任「替身爸爸」，讓手受傷的嬰兒父親得以順利拍X光檢查。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

一名男子手受傷日前到台中市清水區安程骨科診所回診，手著護具抱著扭動的嬰兒，無法照X光，而且十分危險，骨科醫師嚴可倫見狀經過男子同意，趕緊接手抱起嬰兒，並帶嬰兒隔窗看嬰兒父親，「來！阿北抱！不哭不哭，我們來看把拔拍照」，帶嬰兒隔著鉛玻璃往裡面看，嬰兒果然因為好奇、突然不哭了，讓男子順利完成照X光。

嚴可倫表示，當時看診到一半突然聽到很宏亮的哭聲，詢問之下才知是手骨折的男子獨自帶著嬰兒一起回診，就在準備照X光時，嬰兒或許因陌生、害怕，不肯鬆手、不願坐回嬰兒車上。

嚴可倫看到手戴護具的爸爸與半空中激烈扭動的嬰兒僵持著，對雙方都危險，他先一步向前先接過孩子，再趕緊補問男子說「我幫你抱一下好嗎？」嬰兒不肯坐嬰兒車、也不可能讓男子抱著孩子一起照X光，

嚴可倫說，剩下的解法就只有一個，由「替身爸爸」暫時擋一下。 嚴可倫接下嬰兒，男子快速進入X光室配合拍照，嚴可倫抱著嬰兒隔著鉛玻璃往內看，安撫嬰兒「來！阿北抱！不哭不哭，我們來看把拔拍照」，嬰兒因為好奇不哭了。

嚴可倫笑稱，曾幾何時自己也成了「阿北」，但在別人需要幫忙的時候，不論身分是醫師、阿北或替身把拔，能伸出援手，都是一種踏實的幸福。