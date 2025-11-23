男子手受傷的抱扭動嬰兒無法照X光 暖醫當「替身爸爸」解決難題
一名男子手受傷日前到台中清水安程骨科診所回診，他抱著扭動的嬰兒無法照X光，醫師嚴可倫接手抱嬰兒，並帶嬰兒隔窗看嬰兒父親，「來！阿北抱！不哭不哭，我們來看把拔拍照」，帶嬰兒隔著鉛玻璃往裡面看，嬰兒果然因為好奇、突然不哭了。
嚴可倫醫師說，當時看診到一半突然聽到很宏亮的哭聲，關心問原來是手骨折男子，獨自帶著嬰兒一起回診，就在準備照X光時，或許覺得陌生、害怕，嬰兒不肯鬆手、不願坐回嬰兒車上。
嚴可倫看到手戴護具的爸爸與半空中激烈扭動的嬰兒僵持著，對雙方都危險，他先一步向前先接過孩子，再趕緊補問男子說「我幫你抱一下好嗎？」
嬰兒不肯坐嬰兒車、也不可能讓男子抱著孩子一起照X光，嚴可倫說，剩下的解法就只有一個，由「替身爸爸」暫時擋一下。
嚴可倫接下嬰兒，男子快速進入X光室配合拍照，嚴可倫抱著嬰兒隔著鉛玻璃往內看，安撫嬰兒「來！阿北抱！不哭不哭，我們來看把拔拍照！」嬰兒因為好奇不哭了。
嚴可倫說，在別人需要幫忙的時候，不論身分是醫師、阿北、或替身把拔，能伸出援手，都是一種踏實的幸福。
更多udn報導
已售出145萬顆！1款藥傳安全疑慮遭下令回收
22歲男｢漢堡一口塞｣窒息2分鐘 腦部、腎臟受損
日本觀光降價？池袋旅宿甜甜價 林氏璧曝1關鍵
全球最性感女神？網見未修圖畫面驚｢判若兩人｣
其他人也在看
桃園驚見「汽車版移動城堡」滑過街頭！網笑：車主霍爾？
生活中心／于士宸報導昨日（22）臉書社團《爆料公社》瘋傳一段離奇影片！桃園有民眾在大馬路上目擊一輛銀白色自小客車，外觀與一般轎車截然不同的是，該車車頭引擎蓋破損不堪、車門似乎還關不起來，更誇張的是，車頂綁滿家具、棉被等物品，凌亂程度宛如「汽車版移動城堡」。畫面曝光後，立刻成為全網焦點。民視 ・ 2 小時前
美國務卿私下認了！魯比歐：28點計畫是「俄方願望清單」非美主意
美聯社報導，美國川普政府提出28點俄烏停戰計畫，就連自家議員都不挺。部分參議員則稱，國務卿魯比歐表示，這份計畫是俄羅斯的...聯合新聞網 ・ 2 小時前
最快明年上路！失智、癲癇發病強制審駕照 未通過將追回
公路主管機關經查核認汽車駕駛有失智、癲癇等疾病發作，應通知該駕駛人限期重新辦理駕駛執照資格，未通過者將強制追回駕照，違者上路重罰6萬，交通部目標2026年上半年開始實施。中天新聞網 ・ 2 小時前
貓狗餵食憑感覺倒飼料？ 獸醫：台毛孩逾半數肥胖
毛孩餵食到底要怎麼一控制份量？每日吃多少、營養到底夠不夠？光點犬貓專科醫院院長林筱瑞表示，不少飼主習慣憑感覺餵食，忽略了...聯合新聞網 ・ 2 小時前
台北市立動物園111週年 Zoo跑緩衝綠帶體驗野性再現
（中央社記者楊淑閔台北23日電）建園111週年，台北市立動物園今天舉辦「公益生態Zoo跑」活動，讓跑者在動物園為野生動物保留的緩衝綠帶中運動，體現野性再現概念，部分報名費用也將用於執行保育計畫。中央社 ・ 2 小時前
中油：汽、柴油價格不調整
中油宣布，自24日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.5元。中油表示，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各不予調整，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)。更多新聞推薦 ● 中油：汽、柴油價格不調整台灣好新聞 ・ 2 小時前
美國爆首例H5N5禽傳人死亡個案 石崇良：密切注意中
美國華盛頓州近期出現首起H5N5型禽流感人類死亡案例，引起外界關注。衛福部長石崇良表示，目前H5N5尚未有人傳人能力，傳播途徑僅限於禽傳人，疾管署會密切注意後續發展，但也提醒民眾在外應避免接觸禽鳥。疾管署指出，新型A型流感指季節性H1N1與H3N2以外，偶爾會出現人類透過動物感染的流感病毒，主要來源自由時報 ・ 2 小時前
安捷航空醫療專機金門落地爆胎 運安會調查：駕駛觸動左煞車踏板
去年安捷航空一架B-86002航班執行緊急醫療服務，返回並落地金門機場時爆胎，所幸無人傷亡，運安會公布調查報告指出，主因...聯合新聞網 ・ 2 小時前
台美百所大學攜手優華語計畫 「學華語・來台灣」品牌持續推進
今年全美外語教學協會（ACTFL）年會，近日於美國紐奧良登場，我國由高教基金會統籌包括故宮博物院、國立傳統藝術中心等17個單位參與，從文化底蘊切入語言學習，更強化「學華語・來台灣」的品牌精神。基金會指出，目前台美2國已共百所大學合作進行「台灣優華語計畫」，並設有7所華語教學中心，將持續推進合作。自由時報 ・ 2 小時前
楊瓊瓔后里發水果月曆 阿北清晨5點多就來排隊
立委楊瓊瓔今天上午偕同台中市議員陳本添、邱愛珊等，到后里鎮安宮分送2026年水果月曆，600份水果月曆不到40分鐘就被民眾索取一空，其中，張姓阿伯每年都到場排隊領取，今天清晨5點多就到場排隊，拔得頭籌。立委楊瓊瓔、市議員陳本添、邱愛珊及后里鎮安宮主委張純賓等，今天上午8點在鎮安宮廣場發送水果月曆，索自由時報 ・ 2 小時前
騙8旬翁投資靈骨塔 詐團教繳「出國旅遊團費」新話術
台中一名86歲陳姓老翁遇上詐團介紹誆騙投資靈骨塔，對方要求先匯19萬元的手續費，行員關心提問，老翁經詐團指導，表示是要繳「出國旅遊團費」，所幸員警在郵局進行普發1萬元領取作業安全維護，行員請員警協助，一聽就是詐騙手法，耐心勸說下，讓老翁放棄提款，成功保住了老翁19萬元的積蓄。自由時報 ・ 2 小時前
駕駛注意！11/24起汽、柴油價格不調整
台灣中油公司自明（24）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.5元。中天新聞網 ・ 2 小時前
COP30直擊／峰會協定近定案仍未提「化石燃料」 歐盟被迫讓步很失望
巴西時間22日，聯合國第30屆氣候峰會（COP30）延會繼續談判，稍早大會主席團公布最新版本的協定，當中隻字未提攸關全球...聯合新聞網 ・ 2 小時前
寒冬曙光乍現！年底前必將迎來好消息的四大生肖
越接近年底，能量逐漸由外放轉為沉澱，許多人正在面對財務、工作、人際或家庭上的壓力，但冬天越冷，越能襯托光亮的可貴。塔羅牌老師艾菲爾撰文《寒冬曙光乍現！年底前必將迎來【好消息】的四大生肖》指出，近期星象推動著「慢慢改善」與「悄悄回溫」的能量，尤其土星的穩定力量與月相的調整節奏，都在提醒我們：苦撐並非白費，一些被延宕、被誤會、被壓抑的好事，正默默靠近。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
天公爐前引爆炸彈「臟器外露」…翁背景曝「會自製簡易炸藥」
基隆市調和街宮廟萬安堂今天上午8時許發生一起爆炸事件，一名湯姓老翁（88歲）因離得非常近，直接被衝擊、臟器外露，倒在廟門前；救護人員到場後，連忙將人送醫搶救。經警方調查，意外發現這起爆炸事件就是湯翁所引起的，由於他先前曾當過漁民，會自製簡易炸藥，不過動機仍待調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
婦人凌晨駕車外出疑未讓直行車 撞翻計程車乘客受傷
新北市新莊今天凌晨驚傳翻車交通事故，劉姓老翁駕駛計程車途經中平路，遭遇一輛從巷口衝出左轉、薛姓婦人駕駛的白色賓士車，計程車雖閃躲，仍遭薛女駕車撞上車尾翻覆，造成駕駛劉翁及乘客陳男受困車內，造成陳男受傷，警方到場對肇事薛女，劉姓駕駛酒測，沒有酒精反應，車上也沒有違禁品，車禍肇因仍待調查釐清。自由時報 ・ 2 小時前
麥當勞奶昔回歸！營養師示警「當心熱量炸彈」 在美國反成賣點
麥當勞經典奶昔睽違9年回歸，在全台僅12間門市有販售，許多忠實的奶昔愛好者，不惜花上幾小時上門搶購。營養師品瑄也在臉書分享，自己花了三小時才排到，不過她也提醒大家，一杯小小的奶昔可是熱量炸彈！聯合新聞網 ・ 2 小時前
反共前線「馬祖」 軍事建設密度世界第一
專題組／報導馬祖和金門是台灣的反共前線，馬祖更是全國最晚開放的觀光地，直到1994年才開放民航機起降，讓台灣與馬祖兩地人民得以相互交流往來。其實，地處邊陲的馬祖原以漁業為主，直到國民黨政府撤退來台，緊鄰福州的馬祖頓時成為反共前線，軍方在馬祖29平方公里的土地上，開挖兩百多條坑道、超過四百個碉堡，軍事建設密度高達世界第一。對此，金門大學國際暨大陸事務系副教授劉名峰表示，馬祖在短時間內投入非常龐大的人力，「是軍事歷史上，很難看到的軍事構工」，也說明了當時的軍事態勢十分緊張。本週《台灣演義》推出〈反共保壘 馬祖史〉，帶您走進前線島嶼的戰地日常。週日晚間7點55分，敬請鎖定民視新聞台53頻道。民視 ・ 2 小時前
區間車廂遭大面積塗鴉 台鐵急調車廂報案求償
台鐵1108次區間車今天（23日）一早準備從七堵站發車時，司機員發現第4車廂遭大面積塗鴉，經緊急更換車廂後，延誤5分鐘開車。台鐵公司表示，塗鴉行為涉違鐵路法，已報案偵辦，也將向當事人求償。1108次區間車原定今早6點45分發車，不過6點15分司機員整備時，發現第4車廂車壁遭大面積塗鴉，清潔公司暫時無自由時報 ・ 2 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前