男子手受傷的抱扭動嬰兒無法照X光 暖醫當「替身爸爸」解決難題

一名男子手受傷日前到台中清水安程骨科診所回診，他抱著扭動的嬰兒無法照X光，醫師嚴可倫接手抱嬰兒，並帶嬰兒隔窗看嬰兒父親，「來！阿北抱！不哭不哭，我們來看把拔拍照」，帶嬰兒隔著鉛玻璃往裡面看，嬰兒果然因為好奇、突然不哭了。

嚴可倫醫師說，當時看診到一半突然聽到很宏亮的哭聲，關心問原來是手骨折男子，獨自帶著嬰兒一起回診，就在準備照X光時，或許覺得陌生、害怕，嬰兒不肯鬆手、不願坐回嬰兒車上。

嚴可倫看到手戴護具的爸爸與半空中激烈扭動的嬰兒僵持著，對雙方都危險，他先一步向前先接過孩子，再趕緊補問男子說「我幫你抱一下好嗎？」

嬰兒不肯坐嬰兒車、也不可能讓男子抱著孩子一起照X光，嚴可倫說，剩下的解法就只有一個，由「替身爸爸」暫時擋一下。

嚴可倫接下嬰兒，男子快速進入X光室配合拍照，嚴可倫抱著嬰兒隔著鉛玻璃往內看，安撫嬰兒「來！阿北抱！不哭不哭，我們來看把拔拍照！」嬰兒因為好奇不哭了。

嚴可倫說，在別人需要幫忙的時候，不論身分是醫師、阿北、或替身把拔，能伸出援手，都是一種踏實的幸福。

