社會中心／王毓珺 郭文海 台北報導

大冬天，竟然泳渡淡水河！昨天（14日）下午，一名打著赤膊的男子，跳下淡水河游泳，民眾看到後急忙報警，沒想到男子先是在龍山河濱公園上岸，遇到員警後，他竟然再度跳下淡水河，先是游到台北島，隨後又游到華翠大橋上岸，將近4公里的距離，讓人看了相當傻眼。

午後河濱公園，員警騎著機車，焦急尋找在淡水河裡游泳的男子。

男子上岸後，滿身都是泥濘，立刻被員警攔下，但他卻絲毫不理會員警的呼喊，徑直往前走。

廣告 廣告

趁著員警停下機車，這名男子竟然再度跳下淡水河游走。





真男人？冬天泳渡淡水河 男打赤膊游近4公里恐觸法

男子打赤膊泳渡淡水河 來回雙北游近4公里恐觸法（圖／民視新聞）





民視記者王毓珺：「這名男子從龍山河濱公園上岸後，看到員警，沒想到他竟然就又再跳下去，先是游到台北島，隨後又游到華翠大橋，之後再游了回來，民眾就怕他會體力不支，也趕緊報警求助。」

還原整起事件，發生在14號下午4點多，當時低溫只有13度到17度，男子卻打赤膊跳到淡水河裡游泳，5點時警方獲報，在龍山河濱公園發現男子上岸，沒想到他後續又再下水，先是游到台北島，隨後在晚間6點半多，警方再次獲報，男子在新北市華翠大橋上岸，游了將近4公里。

但仔細看，淡水河漂浮著不少垃圾，水質並不乾淨，2011年起，也有公告新北市端淡水河水域，全面禁止游泳。





真男人？冬天泳渡淡水河 男打赤膊游近4公里恐觸法

男子打赤膊泳渡淡水河 來回雙北游近4公里恐觸法（圖／民視新聞）





醫師姜冠宇：「沙洲是野生環境，所以說菌種會很不可控，常見的這些傳染性疾病，包含說我們腸胃道傳染的這些大腸桿菌，或是霍亂弧菌等等，在皮膚的傳染病，除了說金黃色葡萄球菌之外，當然就要小心，可能會造成傷口潰爛的這些創傷弧菌。」

新北市觀光管理科科長蔡文中：「在新北市端違規下水游泳，歡迎民眾撥打110或119，通知警消現場取締，後續本局將依發展觀光條例，進行裁處。」

男子頂著低溫下水，泳渡淡水河，究竟是想耍帥，還是有其他目的，但不管如何，這樣的行為，都已經觸法。

原文出處：真男人？冬天泳渡淡水河 男打赤膊游近4公里恐觸法

更多民視新聞報導

今天氣穩定「早晚溫差大」！下週二冷氣團報到「低溫僅11度」

現代人壓力山大急尋解方！醫教10招穩情緒 落實數位排毒、培養新興趣

淡水河岸聖誕味濃 新北高灘處打造6大光雕與跨年煙火

