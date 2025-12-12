男子找仲介娶中國妹子「被脅迫與4女結婚」 法官判決出爐

男子先後與四名中國籍女子結婚，法官對此做出判決。示意圖／Pixabay

新北市一名男子過去曾在中國經商，他想要找中國當地的女子結婚，付了仲介一筆仲介費，卻被接連強迫和四名中國女子相親且均有在當地登記結婚。最後，男子和A、B、C、D等四名女子都有結婚公證書，他和其中的B女在台灣共同生活，兩人也生下了孩子，直到B女申請定居時，移民署才發現男子重婚，最後被法院判決婚姻無效，他的妻子B女也被驅逐出境。

判決書指出，男子曾在中國福建省福清市經商，認識當地婚姻仲介，他表示想找當地女子結婚，並給付人民幣2萬元（約台幣9萬元）給仲介，仲介收走男子的護照及台胞證後，便帶男子陸續與A、B、C、D等四名女子進行相親，男子事後表示不滿意所相親對象，竟遭仲介毆打。

廣告 廣告

仲介強迫男子必須與A、B、C、D等四名女子陸續辦理結婚登記，男子就在民國94年9月8日、同年月15日、同年月26日、同年11月9日，分別與四名女子在中國辦理結婚登記。

其中男子與B女於94年12月12日在中國大陸辦理結婚登記，並於98年11月23日至我國戶政機關辦理結婚登記，此後，原告與Ｂ女同住並共育一個孩子，現在孩子已經滿18歲了。

113年B女向我國內政部移民署申請在台定居，竟於113年11月21日收到內政部移民署通知書，查出男子之前和A女、C女和D女結婚，沒有在台灣申辦結、離婚，要B女盡快補正與男子的結婚申請登記，並提醒B女依親居留效期至114年1月27日，如未符延期條件，請至移民署領回依親居留證，並如期出境。

由於男子無法補正資料，B女已經在113年遭我國驅逐出境。新北地院審理此案，男子主張四次婚姻都在脅迫下辦理，完全沒有結婚真意，應屬無效，但法官不予採信。

至於男子訴求離婚方面，法官准予，對於另外三名女子的婚姻，一段婚姻成立，那麼其後與其他女子的婚姻自然構成重婚而無效，因此裁定其他三段婚姻無效。



回到原文

更多鏡報報導

「這一味」要絕跡了！入選米其林餐廳宣布12／31關店 原因曝光

他練習無人機飛行 竟在山中洞穴發現「乾屍」！身分查明了

皮膚癢「以為是濕疹」 醫檢查大驚：這是癌症！6大症狀別輕忽