男子持刀逛市場砍傷員警 警開槍制伏3人受傷

男子市場持刀持刀攻擊警員，警開槍制服共3人送醫。（圖：民眾提供）

苗栗縣苗栗市南苗市場今天（4日）上午8點多，一名男子無故持刀逛市場，由於市場擠滿購物人潮，警方據報派人趕往處理。但持刀鍾姓男子一見員警就拿刀攻擊，警方當場開槍擊中鍾姓男子胸部，民眾也協助制伏鍾姓男子。其中朱姓員警頭部被砍傷，另有1名民眾手部受傷，幸好3名傷者送醫急救已無大礙。全案警方正進一步釐清鍾姓男子犯案動機。

男子持刀逛南苗市場，警制止無效開槍男子中彈送醫。（圖：民眾提供）

據了解，鍾姓男子是列管的思覺失調患者，上午8點多拿著折疊刀在苗栗市南苗市場米市街，立即引起購物民眾的恐慌。市場管理員見狀，除了立即報警，也將鍾姓男子勸導到一旁。

警方獲報趕抵現場，喝令鍾姓男子將刀具放下，但鍾姓男子不理會持續持刀逼近員警。警方先以辣椒水反制，但鍾姓男子仍持刀逼近並攻擊員警。警方情急先鳴槍並朝鍾姓男子胸部開了一槍，其它員警和民眾也協助壓制鍾姓男子，才將中槍的鍾姓男子制伏。在壓制過程中，朱姓員警頭部被劃傷1刀，另有1名民眾手部受傷，總計3人被送醫救治，幸好都沒有生命危險。

由於嫌犯鍾姓男子並無地緣關係，何以出現在人潮聚集的傳統市場，目前正由警方進一步釐清。（彭清仁報導）