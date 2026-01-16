男子持刀闖台南市府欲找黃偉哲陳情 遭勸阻竟當眾自傷送醫

台南市府發生自傷案，張姓男子持刀攻擊自己，現已被緊急送醫。（圖／民眾提供）

台南永華市政中心16日上午10時許驚傳自傷意外，52歲張姓男子闖入市府大廳，高喊要向市長黃偉哲陳情，不料在現場人員勸導過程中，張男突然情緒激動，持隨身刀具自傷，導致頸部受傷流血。警消獲報後火速趕往現場，緊急將張男送醫救治。目前警方已封鎖現場，針對男子的陳情動機與事發經過展開詳細調查。

據了解，張男並非台南市民，他上午10時許闖入市長室指定要找黃偉哲陳情，在得知市長公出不在後，張男轉身至走廊沙發區坐下。不料片刻後，他竟突然抽出隨身刀具朝頸部自刎，現場鮮血噴濺，嚇壞路過民眾與公務員。

所幸駐衛警反應迅速，第一時間衝上前奪刀並制伏張男，防止傷勢擴大。警消隨後趕抵，經檢查張男頸部留下一道長約20公分、深約0.2公分的環狀傷口，所幸其意識清楚且未傷及動脈，經初步止血後已送往郭綜合醫院救治，暫無生命危險。

台南市政府秘書處表示，市府第一時間啟動緊急應變機制、現場駐衛警也立即制止規勸，並協助送醫。市府強調，目前該民眾意識清醒，傷勢無大礙。市府社會局則說明，該民眾設籍其他縣市、日前曾向社會局尋求臨時安置協助，但因對租屋處有意見，遂前來表達訴求；令人困惑的是，該男子還對社會局提供的協助表達感謝，不料後續竟發生此事。因此當局也表示，將進一步瞭解狀況。

