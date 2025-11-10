男子持毒駕車卡窄巷跳車逃逸 苗栗警鎖定犯嫌

（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）苗栗分局員警市區執行巡邏勤務，發現1輛自小客車形跡可疑上前盤查，駕駛加速逃逸，但因路況不熟卡在窄巷內棄車逃跑，警方在車內起獲毒品，掌握特定對象積極追緝中。

苗栗縣警察局苗栗分局文山派出所所長古鏡汶今天表示，8日深夜執行巡邏勤務，途經苗栗市府前路段，發現1輛自小客車牌照燈未亮、形跡可疑，隨即趨前示意駕駛停車受檢，不料，該名駕駛非但不願配合停車，還沿路疾速行駛，員警隨即通報攔截圍捕，並在後方保持安全適當距離尾隨伺機攔查。

該車駕駛疑似路況不熟，行駛至勵志街窄巷內，車輛遭牆垣卡住，駕駛還2度撞擊路旁水泥燈桿，想要脫困，直到車輛無法動彈，駕駛才勉強從車內爬出，跳車徒步逃逸。

附近居民心有餘悸地表示，當時聽到小巷內傳來宛如轟炸機轟轟的聲音，衝的很快，隨後就發出2聲巨大的撞擊聲響，還以為「到底是什麼毀滅戰爭」，出門查看才發現原來是車輛先撞到鄰居的大門，又撞上電桿，但駕駛從車內爬出來後，就跳上引擎蓋逃跑。

員警隨後在車內查獲毒品安非他命1小包、約0.51公克、愷他命1小包、約2.25公克，以及玻璃球吸食器1組，苗栗分局表示，已掌握駕駛人身分，將全力查緝到案，除依道路交通管理處罰條例製單舉發外，並依公共危險及毒品危害防制條例等罪移送苗栗地方檢察署偵辦。（編輯：方沛清）1141110