男子持雙刀路口叫囂車輛 金山警鳴槍攔車查獲煙彈 (圖)

嗆聲「斬首賴清德」慘了！館長臉書13字回應
[NOWnews今日新聞]網紅「館長」陳之漢，去年（2025年）10月，因在YouTube直播中多次公開發表「斬首賴清德」、「把賴清德的狗頭斬下來」，並說出「兩岸一家親、我們都是中國人」等涉及「武統」...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 487
又是M7！北車再傳隨機攻擊 2男大生打寶可夢「突遭無影腳踹踢」
首次上稿：01/11 12:09更新時間：01/11 12:45（更新捷警隊說明）即時中心／顏一軒、謝宛錚報導昨（10）日傍晚5時20分許，一名22歲陳姓男大生與友人在北捷台北車站M7出口旁廣場玩「寶可夢」（Pokémon）團戰遊戲時，突然遭一名45歲曹姓男子使出「無影腳」攻擊，嚇得兩人趕緊逃離現場。對此，轄區中正一警分局今（11）日說明，由於被害人不願提起告訴，因此警方將依違反《社維法》進行裁罰。民視 ・ 9 小時前 ・ 19
天冷突發心肌梗塞倒臥車內！台中接送驚魂夜 6歲女童機警求救
事情發生在當日18時57分左右，女童的母親賴姓女子因男友遲遲未返家而心生不安，隨後竟接到女兒拿著陳男手機打來的電話。電話中，女童焦急地表示「阿北在睡覺，叫不起來」，但因年紀尚小，無法清楚說出所在地點。由於賴女未記下車牌號碼，擔心發生意外，立刻向台中市警局第五...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 5
怪男被強制送醫！北車又傳隨機攻擊 2男大生蹲坐打遊戲遭踹踢
台北市1名22歲陳姓男大生，10日傍晚5時20分偕楊姓友人（21歲）坐在捷運台北車站M7出口旁廣場，一同進行寶可夢遊戲團戰時，曹姓男子（45歲）突然靠近，並對著2人出腳狠踢，陳、楊2人急忙跑離現場，並在站務人員協助下報警處理；警方到場後發現，曹男言行舉止異於常人，遂將他強制送醫治療，後續將依社維法函請簡易庭裁罰；至於曹男涉及謊報鬥毆部分，警方將依誣告罪嫌函送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 7
TPBL》高國豪兄弟互控傷害 大哥嗆「我要弄斷你的腳」判拘役30天
新竹攻城獅當家球星高國豪「私約二嫂」引發兄弟鬩牆，前年底3兄弟在蘇澳餐廳互毆後提告，3人被檢方依傷害罪起訴，大哥高聖文因嗆「我要弄斷你的腳」另涉恐嚇。宜蘭地院判決出爐，傷害部分和解，公訴不受理；高聖文犯恐嚇危害安全罪，判拘役30日，緩刑2年。自由時報 ・ 1 天前 ・ 7
委屈！北捷73歲清潔婦 關心廁所旅客竟遭摑掌
上個月才發生台北捷運攻擊事件，現在又有北捷清潔員遭毆打事件。新北市府中捷運站，8號下午三點多一名莊姓女子使用廁所時間過久，73歲的清潔員上前敲門關心，沒想到反遭對方辱罵，甚至動手摑掌，讓她感到相當氣憤。對此，北捷公司強力譴責暴力，將會對女子開罰7千500元。 #清潔婦#關心#旅客#摑掌東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 1
荒唐毒父曾皮帶抽幼子、勒岳母脖子 老來貧病索扶養費遭法官打臉
台東一名老翁年輕時不僅沉溺毒品、酗酒、不養家，更對妻兒實施嚴重的暴力行為，甚至在年幼子女面前毆打妻子，並因孩子哭鬧就用皮帶抽打年僅3、4歲的幼童。如今他因病喪失工作能力，淪為貧困身障人士，回頭要求多年未見的子女每月給付扶養費，但台東地方法院審理後認為，這名父親當年行為惡劣且情節重大，若強迫子女扶養顯自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
勉強工作拚勞保年資 選錯給付…白搭
很多人都以為勞保年資愈長、能領愈多老年給付，但值得注意的是，勞保年資愈長，僅對領取勞保老年年金愈有利；對於打算一次請領勞...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
輔大後門停車場驚傳砸車！ 受害運將嚇壞：被尋仇
社會中心／馬聖傑、洪國凱 新北市報導生財工具被砸，讓小黃運將氣炸了！地點是在新北市輔仁大學後門的一處戶外停車場，有一名運將把愛車停在這邊7天，來牽車時，發現車窗被砸破，車牌也遭到破壞，他懷疑犯案的嫌犯，可能不滿運將和與他女友走得太近，因此被尋仇！現在警方調閱監視器，要鎖定犯案對象。民視 ・ 11 小時前 ・ 1
中國娃娃唱到全場暴動！王彩樺卻一摔成《WE ARE》所有焦點
除夕特別節目向來是華人圈闔家守歲的重要時刻，而《WE ARE 我們的除夕夜》憑藉跨國卡司與高話題演出，成功在年節檔期掀起討論熱潮。回顧上一屆節目，不僅勾起滿滿回憶殺，也意外製造出讓觀眾捏把冷汗的驚險瞬間。2026年《WE ARE 我們的除夕夜》於今（10）日晚間6時進行錄影，節目將於下月16日除夕夜播出，陪伴觀眾迎接農曆新年。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
自然漫遊 沉浸春日浪漫風光
士林、北投擁有豐富的自然風光與人文風情，從承載百年溫泉文化的北投到具多樣生態的...信傳媒 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
天冷「鬧血荒」存量剩4.3天！ 紫南宮捐血送馬年錢母「追血」
冷氣團一波波，影響民眾捐血意願，最近血庫「鬧血荒」存量剩4.3天，台中捐血中心特別與南投竹山紫南宮舉辦「捐血送錢母」，只要捐血就能獲得最新馬年「馬上發財」錢母，盼藉此「追血」紓解血庫壓力。台中捐血中心表示，近期天氣寒冷，其轄管的台中、彰化、南投、雲林4縣市捐血情況都不佳，捐血人數僅平時的7成，以致血自由時報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
慈濟板橋靜思堂「社區歲末祝福」 劉和然點燈祈願社會祥和
慈濟慈善事業基金會板橋靜思堂自昨天起連3天舉辦「2025社區歲末祝福」活動，廣邀各界人士、民眾齊聚，共同點燈祈福感恩，活動也透過慈濟大藏經影片，回顧去年慈濟救援國內各項災難，包含923花蓮光復洪災，場面動容，新北市副市長劉和然今天也出席活動，點燈祈願凝聚社會善能量，讓社會祥和、世界平安。自由時報 ・ 7 小時前 ・ 1
籲立院盡速審議院版財劃法 卓揆:對65歲以上人口有加碼
政治中心／綜合報導行政院長卓榮泰今天到雲林，視察運動設施規劃，提到台灣已進入超高齡社會，而院版財劃法針對65歲以上人口有加碼，會給老人更多照顧，也強調院版的分配更公平，且地方政府拿到的錢不會比較少，對著台下國民立委張嘉郡喊話，希望在野黨能支持盡速審議。在運動部長李洋陪同下，行政院長卓榮泰南下雲林，視察運動設施規劃情形。卓揆強調院版財劃法的地方統籌分配稅款分配更公平，喊話立法院院版財劃法盡速審議。（圖／民視新聞）行政院長卓榮泰：「（全國人口）2329萬人，65歲以上的有467萬人，比例達到20.6%，已經到達一個超高齡的社會了，因此未來行政院的財劃法，我們對65歲以上的，人口結構會有加碼，14歲以下的人口結構也有加碼，就不是以一個人來計算，而是用他不同的年齡層來計算。」面對台灣進入超高齡社會，卓榮泰趁機強調院版財劃法針對老年人口有加權，而台下正坐著唯一國民黨立委張嘉郡。行政院長卓榮泰：「誠懇希望立法院能夠好好地看一下，中央的院版財劃法，跟今年的新財劃法有什麼不同，比較之下可以的話，儘早我們完成審議，當它通過之後，就可以讓地方重新計算明年，所有的關於統籌分配稅款，一般性補助跟計畫型補助。」由於張嘉郡與民進黨立委劉建國將參選雲林縣長，兩人週六都出席，還留下罕見同框合照，但致詞還是聞得出煙硝味。有意角逐雲林縣長的劉建國與張嘉郡罕見同框。（圖／民視新聞）立委（國）張嘉郡：「我們有提案說希望（老農年金），能夠提高到一萬二，但目前院版可能是一萬出頭，希望說這個院長再加碼，農民儲蓄保險這個儲蓄金，院版是說提高到六成，就是政府幫我們讓青年農民多負擔一點。」立委（民）劉建國：「總預算要審啦~總預算不審的話，這些要增加的也都沒有，我還是拜託支持行政院財劃法版本，對農業縣的加權，對老年人口比例眾多縣市的加權，才是真正可以幫助我們雲林縣。」張嘉郡向卓揆喊話老農年金加碼至1.2萬，劉建國接著馬上呼籲在野速審總預算案，公開反將一軍。原文出處：籲立院盡速審議院版財劃法 卓揆:對65歲以上人口有加碼 更多民視新聞報導稱討論「代理孕母」不應潑髒水 陳菁徽拋震撼彈：退出相關條文審查辛柏毅失聯藍委集氣翻車 海中合掌「大佔C位」挨轟！游智彬又來亂！高舉「漢奸」標語慘遭圍毆 石平笑回：沒什麼好怕民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
低溫急凍！彰化24小時內「51人急送醫」⋯2人在家突沒了呼吸心跳
全台近日溫度驟降，多縣市低溫跌破10度以下。自昨（10）日上午8時至今日上午8時止，24小時內彰化縣共有51人疑因心肌梗塞或其他疾病送醫急救，其中有2名長輩甚至失去生命跡象。對此消防署提醒，氣溫下降時，民眾應保持頭部、頸部、手部及腳部溫暖，年長者及心血管疾病患者起床時應放慢動作、並添加保暖衣物。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發表留言
嘗一口節慶滋味 尋味老台北風味糕點
糕點與廟會、祭典及傳統節慶緊密相關，也隨著時代與文化交融持續創新。作為台北老城區信傳媒 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
北捷車廂內口角衝突！女子失控喊「要殺人」 警方帶回未發現違禁物品
台北捷運新蘆線古亭站10日晚間，一名女子在列車行進間與其他乘客發生爭執，情緒激動之下大喊「要殺人」，導致車廂內乘客驚慌，有民眾緊急按下對講機通報。警方接獲報案立即派員到場處理，將涉事女子帶下列車，並聯繫家屬處理。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 1
23歲女導演墜樓亡！監視器錄到離奇對談聲 2友人涉重嫌被捕
中國一名23歲的女導演兼編劇賴宇晴驚傳墜樓身亡，據悉，她跟友人到柬埔寨工作，日前在金邊一處民宅墜樓，重傷送醫搶救仍回天乏術。事後監視器錄到「交談聲」後賴女墜樓，而她的兩名友人被視為最大嫌疑人，案件仍在調查當中。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發表留言
詭異男「加油站縱火」釀兩傷 起底背景前科累累
社會中心／馬聖傑、吳培嘉 新北市報導週五下班尖峰時刻，新北板橋發生加油站縱火自焚事件！一名年約30多歲的男子，昨天晚上前往板橋民族路上的加油站，趁員工不注意，拿起油槍往身上噴，接著點火自焚，甚至撲向一旁正在加油的保全，而且消防到場協助滅火要將他送醫，還二度朝消防人員攻擊！如今遭攻擊的保全與消防人員都決定提告。目擊騎士：「啊，啊著火了啦，啊快點，他著火了啦。」加油站突然竄出火球！現場瞬間濃煙密布，嚇得一旁的騎士，紛紛催油門逃離現場！原來是有人潑灑汽油點火自焚！目擊駕駛：「欸快點我想走，好可怕喔。」當時就在一旁，等待加油的駕駛，直擊事發當下，兩名加油站員工，趕緊拿出滅火器滅火。就見加油站內，一名男子裸著上半身，身上還冒出白煙，加油站員工，手裡拿著滅火器，閃得遠遠的，就怕他又繼續下一波攻擊。員警趕到現場，這名男子，被消防人員，團團包圍壓制在地。詭異男「加油站縱火」釀兩傷 起底背景前科累累。（圖／民視新聞）消防人員：「我們就先壓制了，因為他有點狀況。」驚險加油站縱火意外，發生在新北板橋民族路上，一名30多歲的林姓男子，週五晚上，搭公車後再步行來到這間加油站，趁員工不注意，拿起油槍往身上噴，接著拿打火機引火自焚！監視器拍到，事發當下，加油站內閃了一道火光，接著濃濃白煙不斷竄出。目擊民眾：「他還沒有點火那時候，他站在收銀台外面那時候，感覺就是神色很奇怪，點火之後，加油站員就是有把火撲滅，然後他就是一直，持續在我車子附近遊走，但我不敢靠近。」更扯的是，林姓男子引火自焚後，還撲向一旁，正在加油的52歲曾姓運鈔車保全，甚至消防人員到場，拉水線撲滅火勢時也被攻擊，林姓男子與曾姓保全，二度燒燙傷，送醫沒生命危險。詭異男「加油站縱火」釀兩傷，起底背景前科累累。（圖／民視新聞）遭波及曾姓保全：「因為我離他最近，他剛好就往我身上撲，把我抓著撲倒，後腰部跟大腿那邊都被燒傷。」警方調查，林姓男子，有毒品強盜前科，犯案時身上只有身分證跟零錢，為何大老遠搭車來新北板橋？又刻意挑加油站犯案？他至今都沒開口。但遭攻擊的保全及消防人員都決定提告！好險沒釀重大傷亡，否則加油站萬一陷入火海，後果難以想像。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：詭異男「加油站縱火」釀兩傷 起底背景前科累累 更多民視新聞報導館長遭起訴不認錯！竟嗆總統「親自出庭」 賴清德：被告才需要吧獨家／國旅糾紛！新北淡水1旅店「遭控跨年夜撤訂單」 業者緊急回應了館長嗆「斬X頭」遭起訴！竟還瞎扯要賴清德出庭 梁文傑1句話酸爆民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
斧頭狂男出沒！宜蘭學區隨機揮舞逼近路人 警5分鐘火速壓制
宜蘭市街頭昨（10）日下午驚傳駭人的「隨機持斧」無差別攻擊案！一名58歲蔡姓男子，光天化日之下竟手持一把鋒利斧頭與拐杖，突然衝到馬路邊對著往來人車瘋狂咆哮，甚至作勢逼近路人。畫面曝光後在當地社群引爆恐慌，家長紛紛驚呼「那邊都是騎車上下課的學生，太恐怖了！」所幸宜蘭警方獲報後，短短5分鐘內即趕抵現場將人壓制。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發表留言