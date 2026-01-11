男子持雙刀路口叫囂車輛 金山警鳴槍攔車查獲煙彈
（中央社記者王朝鈺新北11日電）翁姓男子今天晚間在新北市金山區十字路口，手持雙刀衝向車輛叫囂，見警方到場立刻駕車逃逸，警方對空鳴槍將車攔下查獲喪屍煙彈，經初步快篩，翁男呈現毒品陽性反應。
44歲翁男晚間7時許駕駛黑灰色皮卡車，停在金山區環金路、中正路口超商前，下車後，左右手各持一把刀械衝向來往車輛，有駕駛見狀一路倒車，翁男快步上前緊貼車門大喊，見車輛駛離後，又跑向前方試圖攔停另一輛休旅車，駕駛急踩油門迅速離去。
金山警分局獲報後啟動快打警力，翁男見員警到場，立即駕駛皮卡車逃逸，警方從金山往萬里方向一路尾隨，翁男數度迴轉、倒車，甚至衝撞巡邏車試圖擺脫警方，警方對空鳴槍1發，順利在台2線、頂社路口攔下皮卡車，將翁男壓制在地，過程中有5名員警受到輕微擦挫傷，所幸未釀成民眾受傷。
警方除查獲1把刀械外，並在翁男身上搜出1顆喪屍煙彈，經以試劑初步快篩，翁男呈現毒品陽性反應，但翁男拒絕進一步唾液快篩，警方已通知家人到場協助，全案將朝公共危險罪、恐嚇公眾罪、毒品危害防制條例及妨害公務罪嫌偵辦。（編輯：陳正健）1150111
