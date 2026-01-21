男子捐血57次獲免費逛風景區榮譽卡 申請入場遭拒氣到提告

（示意圖／Pixabay）

大陸西安有明文規定，累積捐血到一定的量能獲得一張「榮譽卡」，出示該卡就能在該市各大風景區享有免費優惠；當地一名37歲呂姓男子累積捐血多達57次、總量達2.2萬毫升，已經符合資格，更曾獲得全中國無償捐血奉獻金獎。不久前呂男到西安趙公明文化風景區遊玩，卻遭要求支付門票錢，讓他憤而提告；近日判決出爐，風景區認錯之外，也將退款給呂男。

根據陸媒《極光新聞》報導，來自西安的37歲呂姓男子有固定捐血的習慣，而依據《西安市捐血條例》他獲得無償捐血榮譽卡，可以享受市內各大風景區的免費優惠。但呂男在2025年12月21日帶著父母到西安趙公明文化風景區遊玩，出示榮譽卡和證件要申請免費進場，卻遭風景區以「未接獲免票相關通知」拒絕，並向他收人民幣50元（約新台幣230元）門票錢。

呂男與父母旅遊後仍耿耿於懷，特地去查詢確認該風景區確實在他能夠免費參觀的名單範圍內，因此憤而向風景區提告。根據起訴書內容，呂男的無償捐血榮譽卡是依據《西安市獻血條例》核發，該條例自2025年9月起實施「三免」優待，規定在西安捐血累計達2000毫升以上或獲得國家級獎項者，可享有市屬A級景區免門票、免費搭乘大眾運輸及優先診察等福利。

呂男強調，提起訴訟並非計較門票錢，而是為了維護政策尊嚴與捐血者的榮譽感。他認為地方政府優待政策是對社會善意的認可與鼓勵，風景區的推諉行為已嚴重損害捐血者的合法權益，若不發聲，政策恐淪為具文。

在庭審過程中，被告風景區經營者西安曲江藝術康旅發展有限公司等單位雖承認錯誤並同意退款，但稱須等待法院判決書出具後才能執行財務流程。

