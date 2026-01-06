男子捷運出口狂喊「我有槍」引民眾恐慌！新北檢3罪起訴

新北邱姓男子在捷運出口叫囂「我有槍」，新北地檢署今日偵結起訴。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 去年12月19日北捷發生震驚全台的隨機砍人案，釀成4死11傷慘劇，不料事發隔天1名35歲邱姓男子，突然在捷運三民高中站1號出口怒吼「我有槍」，造成民眾恐慌，巡邏員警上前盤查時遭其激烈反抗並受傷，新北地檢署認定邱男涉犯恐嚇公眾、妨害公務及傷害等罪嫌，今日起訴。

蘆洲警方去年12月20日巡邏經捷運三民高中站，發現35歲邱姓男子在1號出口大聲吼叫「我有槍」，並朝馬路對面的2號出口方向移動，員警隨即上前準備盤查，不料遭邱男激烈反抗，甚至企圖動手搶奪警方手上警棍，當場被壓制逮捕。

當時警員在制伏邱男過程中，造成左手肘挫傷及右手掌撕裂傷，經送醫救治後已無大礙，邱男涉犯恐嚇公眾、妨害公務等罪嫌，警詢後將移送新北地檢署，經檢察官複訊後，向法院聲請羈押獲准。

新北地檢署於今日偵查終結，認定邱姓男子涉犯刑法第151條恐嚇公眾、同法第135條第1項妨害公務、同法第277條第1項傷害等罪，向法院提起公訴。

新北檢指出，去年發生隨機砍人事件後，已成立「危害公眾攻擊應變小組」，並與轄區內各司法警察機關保持聯繫及建立窗口，近日偵辦多起危害公眾安全的暴力犯罪，均秉持從嚴從速原則偵辦，全力預防及嚇阻犯罪，避免恐慌情緒蔓延，以守護民眾安全。

