男子掰開降血壓藥減量服下「血壓低到測不出」 突昏迷險喪命

生病服藥一定要遵循醫囑！大陸福建最近發生一起用藥意外，一名男子想減少降血壓藥的劑量，自行把藥物掰開服用，未料短短約30分鐘內血壓急遽下降，低到無法測量，當場昏迷，所幸被送醫搶救後才脫離險境。醫師提醒，藥物劑型設計各有其醫學原理，任意掰開或咀嚼，恐引發危險，最嚴重可能致命。

綜合陸媒報導，福建省級機關醫院指出，該名男患者服用的是「控釋型降血壓藥」，屬於特殊劑型藥物，透過藥錠外層的半透膜設計，讓藥物在體內以穩定速度於24小時內緩慢釋放，以達到長效、平穩控制血壓的目的。一旦將藥錠掰開或嚼碎，控釋結構遭到破壞，藥物會在短時間內大量釋出，相當於瞬間服用數倍劑量，容易造成血壓「斷崖式」下降，引發昏迷、休克，嚴重時甚至可能致命。

而該名男患者就是不遵照醫囑，自行掰開降血壓藥服用，才會發生血壓急速下降，甚至無法測量到血壓的程度，相當危險。不幸中的大幸是，男病患被緊急送醫搶救，驚險保住一命。

有藥學專家指出，這類情況並非罕見個案。他同時提醒大眾凡藥品名稱中標示「緩釋」、「控釋」或「腸溶」等字樣，皆須整顆吞服，不可自行掰開、研磨或咀嚼，尤其是降血壓藥、降血糖藥等需要精準劑量控制的慢性病用藥，更應格外謹慎。部分藥錠若可分半服用，通常會在藥片上清楚標示刻痕，且仍不得咀嚼或磨粉服用。

此外，腸溶錠若被破壞外層包衣，藥物可能提前在胃中溶解，不僅影響療效，也可能刺激胃黏膜；膠囊類藥品若打開服用，亦可能增加腸胃道不良反應。至於泡騰錠，必須完全溶於水中、待氣泡消失後再飲用，切勿直接吞服，以免產生窒息或消化道受傷風險。該院急診醫師特別提醒，兒童用藥應選擇專用劑型，如滴劑或懸浮液，絕不可將成人藥物隨意掰開給孩童服用。

醫師呼籲大眾，用藥安全無小事，民眾應詳閱藥品說明書並遵從醫囑，切勿憑經驗自行調整服藥方式；若服藥後出現頭暈、心悸或呼吸不適等症狀，應立即停藥並就醫，才能避免憾事發生。

