男子揚言爆料北市飯店餐盤有蟑螂 討60萬美元遭訴

（中央社記者謝君臨台北21日電）徐姓男子與友人至台北市某飯店用餐，涉嫌以在餐盤中發現蟑螂為由，恫嚇訴諸媒體、讓飯店暫時歇業，要求「抖內」（贊助）60萬美元，北檢今天依恐嚇取財未遂罪嫌起訴徐男。

台北地檢署起訴指出，擔任某協會理事長的徐男於民國114年8月15日傍晚6時許，與友人在台北市某飯店用餐，友人在餐盤中發現蟑螂。徐男向餐廳反映，飯店林姓經理到場致歉，免除餐費、致贈禮物，並應徐男要求，相約翌日協商。

協商當天，飯店郭姓總經理及趙姓行銷長於貴賓室接待時，徐男涉嫌恫稱：「我協會理事長另外一個公司就是顧問公司，工作包含國際媒體，要跟你們玩下去是很好玩，因為那是我的服務。」

根據起訴資料，徐男希望郭姓總經理及趙姓行銷長向上轉達，「我弄不倒你們，但是讓你們暫時歇業應該是沒問題。我們現在只差60萬美元（約新台幣1900萬元），你們贊助不能太少。」

檢察官調查後認為，徐男及友人在用餐過程中，固有遭遇食物衛生條件不佳的情況，但郭姓總經理及趙姓行銷長已代表飯店致歉，並給予相當補償，若徐男認為權益受損，大可依法律途徑尋求救濟，卻捨此不為，出言恐嚇，要求飯店給付顯與醫療費用或精神賠償等無關的金額，依恐嚇取財未遂罪起訴徐男。（編輯：蕭博文）1150121