男子搭捷運爆粗口喊「我就是要來找張文」 女星目睹嚇壞

北捷19日發生隨機攻擊，捷運站內開始有保全人員戒備。（示意圖／黃耀徵攝）

日前台北市驚傳隨機攻擊事件，男子張文於19日下午先在台北車站投擲煙霧彈，隨後又在中山捷運站行兇，導致4人死亡、11人受傷，引起社會高度關注。而事件發生後，各地陸續傳出類似的「模仿行為」。藝人葉欣眉22日晚間在臉書發文，描述自己搭乘捷運時，遇到一名疑似模仿行為的黑衣男子，令她驚嚇不已。

根據葉欣眉的貼文內容指出，當晚約7點多，她在台北車站搭乘捷運時，身旁一名男子行徑怪異，身穿黑衣黑褲，頭戴耳罩式耳機，雙手戴著黑手套，還穿著一件長版黑大衣，外觀頗為顯眼。該男子一上車即動作粗魯地擠進車廂，接著突然提高音量咆哮「他Ｘ的，怎樣！」甚至對著手機鏡頭視訊高喊：「我就是要來找張文，沒看到張文，他到底在哪裡？」

葉欣眉搭捷運時遇到男子大喊「要找張文」，全場氣氛瞬間凍結。（圖／葉欣眉臉書）

這番言語一出，讓整個車廂頓時陷入一片驚恐氣氛。葉欣眉表示，乘客們紛紛避開該男子，她也立刻與同行友人緩慢地移動至相鄰車廂，期間保持警覺並試圖尋找對講機向捷運人員通報。她更提到，一位不知情的年長乘客在善導寺站上車，恰巧坐在該男子前方的博愛座，讓她相當緊張。

事發列車行駛至忠孝新生站時，一名身形高大的保全人員及一位便衣人員隨即登車，並分別站在黑衣男子兩側提高警戒。葉欣眉指出，男子雖仍有揮動雙手，但語調已轉為低聲，車廂氣氛也逐漸穩定下來。最終，她在保全人員的陪同下順利抵達目的地。

事後葉欣眉和友人討論該男子的行為，「我很怕是模仿效應，他倒覺得黑衣男是要來找張文決鬥，替天行道的。」並在文末呼籲民眾搭乘大眾運輸工具時務必保持警覺，注意周遭動態，確保自己與他人的安全。

