男子搭車「戴防護面罩、護目鏡」嚇壞民眾 北捷：不願脫掉已遭勸離

台北市19日發生隨機攻擊事件，引發大票民眾恐慌，日前台北捷運公司緊急增訂新規，無故配戴防毒面具或頭盔等，經勸導未改善一律拒絕運送。而昨（25）日晚間北捷文湖線車廂內出現一位民眾配戴防毒面具，引起民眾驚慌，對此，北捷公司今（26）日稍早公開回應，指查獲該名旅客後，對方表示不願脫下，因此當下遭員警勸離後離站。

一名網友於25日晚間6時許在社群平台Threads發文表示，在近期這種緊張時刻，赫然發現有位男子戴防毒面罩搭乘捷運，讓他嚇得直呼「拜託不要在這種緊張時刻戴防毒面罩嚇我好不好」，並呼籲當時在南港展覽館附近的民眾多加留意。

貼文曝光後，掀起網友熱議，紛紛留言表示「真的是故意引起不安」、「他怎麼可以進站？還是進站後才故意戴上」、「剛剛信義區搭公車時也遇到他，搞得我全程神經緊繃，一直偷瞄，思考發生事情要怎麼做」、「他就是故意的，馬上通報」。另有人透露，當晚7時20分在文德站，有看到一位警察在該名男子的旁邊，他後來有將面罩拿掉。

對此，北捷公司回應，東湖站於25日晚間6時許，接獲熱心旅客反映，列車上有民眾配戴過濾式呼吸器及護目鏡，行控中心隨即請南港展覽館站長前往查看。該名男旅客表示，因自身考量佩戴，且不願意更換車站提供的醫療口罩，隨後經員警勸離，旅客離站。

為維護捷運系統安全、乘車秩序，並兼顧多數旅客權益，北捷公司強調，旅客若無正當理由佩戴防毒面具、過濾式呼吸器、頭盔、面罩、面具，或穿著具恐攻、武裝態樣等，足以引發安全疑慮者，經勸導不聽，將拒絕運送，並得視情節會同警察人員強制或護送其離開站、車或大眾捷運系統區域。

北捷公司最後感謝熱心旅客，依照新規定通報，並呼籲旅客如遇任何異常狀況，列車上透過對講機通知行車專員或行控中心，在車站請通知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，將儘速派員前往處理。

