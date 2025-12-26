男子撞加水站投幣機送醫不治 吊車鏟翻路樹撞摩鐵

林男開車行經大甲區水源路與鎮瀾街口，不明原因自撞對向山泉水投幣機，當場無生命跡象，送醫不治。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中市大甲區二十五日晚發生一起死亡車禍，六十二歲林姓男駕駛開車撞上加水站投幣機，當場失去生命跡象，送醫急救仍不治，詳細事發原因，有待警方調查釐清。另外，沙鹿區二十六日上午發生離奇車禍，梁姓男子駕駛大型吊車行經沙鹿區台灣大道六段與正英路口停等紅燈時，自稱煞車失靈，致車輛向後滑行，並撞擊分隔島、路樹，最後碰撞汽車旅館圍牆停下，嚇壞用行人與汽機車駕駛，眾人驚險閃避，所幸現場未造成人員傷亡。

廣告 廣告

大甲警方指出，二十五日晚間十時二十分許，大甲區水源路與鎮瀾街口發生死亡交通事故。林男駕駛轎車沿鎮瀾街由西向東方向直行，於上述時、地因不知何故自撞對向路旁山泉水投幣機，林男送光田醫院，急救後宣告不治，林男經醫院檢測未發現有酒駕情形，詳細肇事原因移請交通警察大隊研判。

沙鹿區一輛吊車昨日停等紅燈時倒退嚕，沿途撞擊分隔島、鏟翻多棵路樹，最後撞上汽車旅館圍牆才停住。（記者陳金龍翻攝）

另外，台中市沙鹿區昨日上午十時二十二分許發生一起離奇車禍，梁姓男子駕駛大型吊車行經沙鹿區台灣大道六段與正英路口停等紅燈時，自稱煞車失靈，致車輛向後滑行，並撞擊分隔島、路樹，最後碰撞正英路一間汽車旅館圍牆停下，嚇壞用行人與汽機車駕駛，眾人驚險閃避，所幸現場未造成人員傷亡。

警方調查，梁男經酒測，無酒駕情事，本案已依規定蒐證，後續將製作相關資料，移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任歸屬。