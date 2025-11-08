男子撲倒女子、下體頂住對方 缺「這2狀況」逃過強制性交未遂
〔記者王捷／台南報導〕洪姓男子發現女車主在車旁整理車內物品，突然將她推入車內扯衣、舔耳想性侵，一審認涉強制性交未遂判刑4年2月，但高等法院台南分院認為無法證明洪男有想性交的犯意，撤銷改以強制猥褻判2年。
檢方起訴指出，今年3月白天，洪男佯裝向女車主搭話降低戒心，突將女子推入自小客車後座並壓制，威脅稱要她安靜，以下體頂住臀部、扯衣、以舌舔左耳；女子尖叫求救，緊抱身體抵住車門，並咬傷洪男手指後鑽出車外撲倒受傷。
監視器拍到車門劇烈晃動，與女子拉著上掀短裙逃離，行車紀錄器錄得尖叫與對話；警方在女子左臉採得洪男DNA，診斷顯示雙膝手肘與唇部擦傷，上衣自胸口撕裂。
洪男否認性侵，辯稱女子自行跌入車內，喊話是手指被咬才制止，僅承認臨時起色心有猥褻意圖。二審指出，強制性交未遂與強制猥褻的分野在於是否具性交犯意。
雖然洪男有壓制、舔耳、扯衣與以下體頂住等行為，但未見脫褲等進一步舉動，女子亦證稱未見生理反應，洪男要求爬上車究係為遮避旁人或為後續性交難以確定。依證據裁判與罪疑唯輕原則，很難直接說這是性交未遂，改認強制猥褻成立。
量刑時，法院評洪男於公共場所施以強暴脅迫，手法惡劣，且在前案刑滿5年內再犯屬累犯，依刑法第47條加重；同時未見和解與悔意，綜合教育程度與經濟狀況後定刑2年。
