男子服役行竊 新竹地方法院判處拘役20天

（中央社記者郭宣彣新竹縣12日電）柯姓男子服役期間，於新竹縣湖口營區訓練時行竊，偷走室友皮夾內錢財，共得手新台幣3000元遭查獲，新竹地方法院依現役軍人在營區竊盜罪判處拘役20天，可上訴。

新竹地方法院判決書10日判決書指出，柯姓男子在雲林縣服役期間擔任汽車駕駛的上等兵，在前往湖口營區訓練時，於寢室內徒手竊取室友錢包內的錢財，前後共得手約3000元。

判決書表示，柯姓男子的室友發現財物遭竊後，並報告上級長官，此案經雲林憲兵隊移送新竹地檢署偵查；另柯男已在今年3月退伍。

廣告 廣告

法官審酌，柯姓男子於服役期間因缺錢使用，竟然在營區內有竊取行為，顯然欠缺尊重他人財產，所為無可取。

法官表示，不過因柯男坦認犯行，並將所竊財物全數返還被害人，最後依現役軍人在營區竊盜罪，判處拘役20天，得易科罰金。全案可上訴。（編輯：林恕暉）1141112