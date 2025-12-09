男子未刷卡被勸導大暴走！揮拳攻擊台鐵站務員 當場遭警帶離

台鐵吉安車站今（9）日清晨傳出衝突事件。（示意圖非當事車站／報系資料照）

台鐵吉安車站今（9）日清晨發生暴力攻擊事件，有一名劉姓男子因進站時未刷票卡，被站務員提醒後大發不滿，與對方爆發口角後，作勢揮拳並有肢體推擠動作，所幸站務員迅速閃避、未受到實質傷害。台鐵第一時間通報警方，鐵路警察火速到場，於月台將準備搭車離去的男子帶離，後續將依相關法規偵辦。

據台鐵說明，事件發生於清晨5時26分，劉男進站時未依規刷卡，站務員提醒他補刷，沒想到男子情緒失控，突然朝站務員揮拳，並有肢體推擠行為。隨後男子逕自前往月台，準備搭乘區間車離開現場。經站務員通報，鐵路警察到場立刻攔下劉男並帶離。衝突過程造成該班列車延誤約3分鐘，所幸並未影響其餘列車行駛。

雖然遭攻擊的蘇姓站務員表示暫不提出告訴，但鐵路警察指出，將主動通知劉男到案說明，並調閱監視器畫面釐清過程。如涉及刑法、公然侮辱、社會秩序維護法或鐵路法等相關規範，將依法究辦、絕不寬貸。

台鐵補充，今年截至11月中，全台已累積14起旅客施暴事件，危及鐵路從業人員安全。立法院交通委員會日前也已初審通過《鐵路法》修正草案，未來若以強暴、脅迫或恐嚇方式妨害鐵道人員執勤，最高可處3年以下有期徒刑，並得併科30萬元以下罰金，以遏止暴力行為。

鐵路警察局花蓮分局呼籲旅客，搭乘大眾運輸時應遵守乘車規範，尊重站務員指示，共同維護安全、友善的乘車環境。

